Program

Családi nap koncertekkel Martonyiban

Augusztus 9-én ötödik alkalommal rendezik meg a Családi napot a településen. Színes programokkal várnak mindenkit Martonyiban.

A helyszín a Martonyi Tájház udvara, ahol 16 órától veszi kezdetét a Martonyi Fejlődéséért Alapítvány által szervezett program a megnyitóval. Melyet a Szendrői Százszorszép Mazsorett Csoport műsora követ, majd Öcsi Bohóc érkezik varázslatos lufihajtogatással.

Ötödször rendez családi napot Martonyi település
Forrás: Martonyi község 

Az előző évi süteménysütő verseny magas színvonalán felbuzdulva ismét versenyt hirdetünk a Martonyi Legfinomabb Süteménye címének elnyeréséért. Nevezni legalább hat főre elegendő süteménnyel kóstoló méretben lehet, az első három helyezett jutalomban részesül. A verseny eredményhirdetésére 16.45-től kerül sor.

Gyerekprogramok is a martonyi családi napon

17 órától a Nahaj akusztik ad koncertet, majd Újvári Marika zenés előadása szolgáltatja a talpalávalót. A gyerekeket arcfestéssel, csillámtetoválással, ugrálóvárral várják, a rendezvény alatt a Trízsi Ízekkel is találkozhatnak a kilátogatók Martonyiban.

 

