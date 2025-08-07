Családi nap koncertekkel Martonyiban

A helyszín a Martonyi Tájház udvara, ahol 16 órától veszi kezdetét a Martonyi Fejlődéséért Alapítvány által szervezett program a megnyitóval. Melyet a Szendrői Százszorszép Mazsorett Csoport műsora követ, majd Öcsi Bohóc érkezik varázslatos lufihajtogatással.

Ötödször rendez családi napot Martonyi település

Forrás: Martonyi község

Az előző évi süteménysütő verseny magas színvonalán felbuzdulva ismét versenyt hirdetünk a Martonyi Legfinomabb Süteménye címének elnyeréséért. Nevezni legalább hat főre elegendő süteménnyel kóstoló méretben lehet, az első három helyezett jutalomban részesül. A verseny eredményhirdetésére 16.45-től kerül sor.

Gyerekprogramok is a martonyi családi napon

17 órától a Nahaj akusztik ad koncertet, majd Újvári Marika zenés előadása szolgáltatja a talpalávalót. A gyerekeket arcfestéssel, csillámtetoválással, ugrálóvárral várják, a rendezvény alatt a Trízsi Ízekkel is találkozhatnak a kilátogatók Martonyiban.