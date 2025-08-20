Visszavitték a kukacos ételt a miskolci étterembe: a kamera mindent látott

Egy nyilvános Facebook poszt borzolta a kedélyeket a napokban, amiben egy vásárló azt állította, hogy az egyik népszerű miskolci étteremben vásárolt ételben kukacot talált. A bejegyzés lavinát indított el, de az érintett Ázsia Konyha nem hagyta szó nélkül a súlyos vádat, és egy részletes közleményben tisztázta a helyzetet, megnyugtatóan cáfolva a vádakat.

Nem úgy került a kukac az ételbe.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Problémák a kukaccal

Az étterem a közleményében leírja, hogy az ügyet komolyan vették és azonnal belső vizsgálatot indítottak. Ennek legfontosabb eleme a biztonsági kamera felvételeinek elemzése volt.

A kamerafelvételek és belső ellenőrzéseink alapján az étel 9:53 kor került átadásra a vásárlónak, majd 15:35 kor hozták vissza hozzánk – tehát több mint 5 és fél órával később.

-írják.

Ez a többórás időtartam a kulcs az egész ügyhöz. A vendéglátóhely szerint ugyanis ennyi idő alatt, különösen a nyári melegben, a nem megfelelő, hűtés nélküli tárolás egy horrorisztikus forgatókönyvet is beindíthat.

Előfordulhat, hogy az étel a vásárlás után fertőződik meg – például rovar által lerakott petékkel, amelyek néhány órán belül kikelhetnek fehérjében gazdag ételeken.

A hatóság is mindent rendben talált

A hivatalos vizsgálatok is az étterem álláspontját erősítik. A bejegyzés után az ÁNTSZ is kivonult az üzletbe, és egy alapos ellenőrzés után mindent rendben találtak. Az étterem közleménye szerint áttekintették a teljes előkészítési és kiszolgálási folyamatot, és semmilyen élelmiszerbiztonsági szabálytalanságot nem találtak. Emellett abból a 24 kilogramm húsból, amiből aznap az ételeket készítették, egyetlen más vásárlótól sem érkezett panasz.

A tulajdonos, Wei Wei Chen szerint a fentiek alapján a szakmai és hivatalos vizsgálatok is azt igazolják, hogy a probléma kizárólag a vásárlást követő, nem megfelelő tárolás következménye lehet. Hozzáteszik, hogy a nyilvános rágalmazás nemcsak etikátlan, de jogi következményekkel is járhat, és mindenkit arra kérnek, hogy probléma esetén először őket keressék közvetlenül. A bejegyzésük alatt rengeteg régi vendég és még egy volt dolgozó is kiállt az étterem tisztasága és az ételek minősége mellett.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!