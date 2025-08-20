augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ínyenc

2 órája

Visszavitték a kukacos ételt a miskolci étterembe: a kamera mindent látott

Címkék#kukac#miskolci étterem#Facebook#közlemény

Viharos gyorsasággal terjedt el a közösségi médiában a hír, miszerint egy miskolci vendég kukacot talált az ételében. A vádakra az érintett étterem, az Ázsia Konyha részletes közleményben reagált, szerintük a probléma nem náluk keletkezett. Az ügyben a hatóság is vizsgálódott és ők sem találtak semmit, amivel kapcsolatban kukacoskodni lehetne.

Egy nyilvános Facebook poszt borzolta a kedélyeket a napokban, amiben egy vásárló azt állította, hogy az egyik népszerű miskolci étteremben vásárolt ételben kukacot talált. A bejegyzés lavinát indított el, de az érintett Ázsia Konyha nem hagyta szó nélkül a súlyos vádat, és egy részletes közleményben tisztázta a helyzetet, megnyugtatóan cáfolva a vádakat.

Nem úgy került a kukac az ételbe.
Nem úgy került a kukac az ételbe.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Problémák a kukaccal

Az étterem a közleményében leírja, hogy az ügyet komolyan vették és azonnal belső vizsgálatot indítottak. Ennek legfontosabb eleme a biztonsági kamera felvételeinek elemzése volt. 

A kamerafelvételek és belső ellenőrzéseink alapján az étel 9:53 kor került átadásra a vásárlónak, majd 15:35 kor hozták vissza hozzánk – tehát több mint 5 és fél órával később.

-írják.

 Ez a többórás időtartam a kulcs az egész ügyhöz. A vendéglátóhely szerint ugyanis ennyi idő alatt, különösen a nyári melegben, a nem megfelelő, hűtés nélküli tárolás egy horrorisztikus forgatókönyvet is beindíthat. 

Előfordulhat, hogy az étel a vásárlás után fertőződik meg – például rovar által lerakott petékkel, amelyek néhány órán belül kikelhetnek fehérjében gazdag ételeken.

A hatóság is mindent rendben talált

A hivatalos vizsgálatok is az étterem álláspontját erősítik. A bejegyzés után az ÁNTSZ is kivonult az üzletbe, és egy alapos ellenőrzés után mindent rendben találtak. Az étterem közleménye szerint áttekintették a teljes előkészítési és kiszolgálási folyamatot, és semmilyen élelmiszerbiztonsági szabálytalanságot nem találtak. Emellett abból a 24 kilogramm húsból, amiből aznap az ételeket készítették, egyetlen más vásárlótól sem érkezett panasz.

A tulajdonos, Wei Wei Chen szerint a fentiek alapján a szakmai és hivatalos vizsgálatok is azt igazolják, hogy a probléma kizárólag a vásárlást követő, nem megfelelő tárolás következménye lehet. Hozzáteszik, hogy a nyilvános rágalmazás nemcsak etikátlan, de jogi következményekkel is járhat, és mindenkit arra kérnek, hogy probléma esetén először őket keressék közvetlenül. A bejegyzésük alatt rengeteg régi vendég és még egy volt dolgozó is kiállt az étterem tisztasága és az ételek minősége mellett.
Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu