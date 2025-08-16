augusztus 16., szombat

Nyolc méternyi harcsát kuttyogattak a Tiszán – fotókkal, videóval!

Nem akármilyen horgászatban volt része a Májer Péter, Balogh Róbert párosnak. Sorban akadt horogra több kapitális harcsa a horgászatuk során.

Boon.hu
Egy gyerekkori barátság és a Tisza nyári nyugalma adta meg az alapját annak a felejthetetlen horgászkalandnak, amelyet két horgász, Májer Péter és Balogh Róbert élt át augusztus 7-én a folyó Borsod vármegyei szakaszán. A cél a hagyományos tiszai kuttyogatás volt, az eredmény pedig minden képzeletet felülmúlt – mesélte a Pecaverzumnak Májer Péter. Több kapitális harcsa is horogra akadt.

harcsa
Az első fogás: egy 240 centiméteres harcsamatuzsálem
Délután 14 órakor érkeztek a folyóra, és alig egy órával később megtörtént az első, adrenalinpumpáló kapás. A zsinór végén egy 240 centiméteres harcsamatuzsálem küzdött, amelyet 20 perc fárasztás után sikerült a csónak mellé terelni.

Gyors partra szállás, néhány fénykép, majd a hatalmas ragadozó visszanyerte szabadságát a Tisza hullámaiban. A páros úgy gondolta, ez már önmagában emlékezetessé teszi a napot, ám a folyó nem hagyta, hogy korán lezárják a történetet.

Újabb és újabb méretes harcsa

Újabb kapás érkezett, és rövidesen egy 190 centiméteres harcsa hajlította karikába a botot. Ezután Robi fárasztott egy 170 centis példányt, majd nem sokkal sötétedés előtt még egy 175 centis harcsa is tiszteletét tette a csónakban.

@harcsaguru #harcsákkalsuttogó #Bigmama #💣 #horgászat #foryou ♬ Emotional Hopeful Epic Piano - DensoMusic

A négy óriás természetesen kivétel nélkül visszanyerte szabadságát, teszi hozzá cikkében a Pecaverzum, amelyben a többi harcsa fotója is megcsodálható!

 

