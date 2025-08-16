1 órája
Nyolc méternyi harcsát kuttyogattak a Tiszán – fotókkal, videóval!
Nem akármilyen horgászatban volt része a Májer Péter, Balogh Róbert párosnak. Sorban akadt horogra több kapitális harcsa a horgászatuk során.
Forrás: Pecaverzum
Egy gyerekkori barátság és a Tisza nyári nyugalma adta meg az alapját annak a felejthetetlen horgászkalandnak, amelyet két horgász, Májer Péter és Balogh Róbert élt át augusztus 7-én a folyó Borsod vármegyei szakaszán. A cél a hagyományos tiszai kuttyogatás volt, az eredmény pedig minden képzeletet felülmúlt – mesélte a Pecaverzumnak Májer Péter. Több kapitális harcsa is horogra akadt.
Délután 14 órakor érkeztek a folyóra, és alig egy órával később megtörtént az első, adrenalinpumpáló kapás. A zsinór végén egy 240 centiméteres harcsamatuzsálem küzdött, amelyet 20 perc fárasztás után sikerült a csónak mellé terelni.
Gyors partra szállás, néhány fénykép, majd a hatalmas ragadozó visszanyerte szabadságát a Tisza hullámaiban. A páros úgy gondolta, ez már önmagában emlékezetessé teszi a napot, ám a folyó nem hagyta, hogy korán lezárják a történetet.
Újabb és újabb méretes harcsa
Újabb kapás érkezett, és rövidesen egy 190 centiméteres harcsa hajlította karikába a botot. Ezután Robi fárasztott egy 170 centis példányt, majd nem sokkal sötétedés előtt még egy 175 centis harcsa is tiszteletét tette a csónakban.
A négy óriás természetesen kivétel nélkül visszanyerte szabadságát, teszi hozzá cikkében a Pecaverzum, amelyben a többi harcsa fotója is megcsodálható!
