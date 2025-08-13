Hivatalos: temetkezhetünk a Tiszába, de van egy bökkenő

Egyre többen érzik úgy, hogy a hagyományos temetők rideg világa helyett egy személyesebb, a természethez köthető módon szeretnének végső búcsút venni elhunyt szeretteiktől. A hamvak szórása a vízbe vagy beengedése pontosan ezt a bensőséges, méltóságteljes lehetőséget kínálja, de sokan nem is tudják, hogy ez nálunk, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is elérhető. Gondoljunk csak bele, mennyi ember életében tölt be központi szerepet például a Tisza vagy a Sajó. Horgászok, akik a partján töltötték a legszebb óráikat, vízitúrázók, akik ismerték a folyó minden kanyarulatát, vagy egyszerűen csak olyan emberek, akik a vízparton találták meg a nyugalmat és a feltöltődést. Számukra a folyó nem csupán egy víztömeg, hanem az élet, az emlékek és a szabadság szimbóluma, így méltó végső nyughely lehet.

A hamvak szórása történhet a Tiszán, illetve a Sajón is egy hajóról

De vajon mit szólnak ehhez a hatóságok? Megkeresésünkre az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) egyértelmű és biztató választ adott. Tóth Delinke, az igazgatóság projekt referense megerősítette:

Hamvak vízfolyásba történő szórása a működési területünkön lehetséges.

A hivatal tehát nem gördít akadályt a kegyeleti aktus elé, amennyiben az a szabályok betartásával történik.

A folyamat hivatalos úton zajlik. Aki ilyen módon szeretne búcsúzni, annak az ÉMVIZIG honlapján kell elindítania az ügyintézést. A „Közérdekű” menüpont alatt, a „Vízügyi kérelmek” aloldalon található egy „Hamvak szórása - Kérelem” nevű dokumentum. Az igazgatóság tájékoztatása szerint amennyiben a benyújtott kérelem megfelel a feltételeknek, az engedélyt megadják a hamvak vízbe szórása szertartáshoz.

Maga a kegyeleti aktus egy rendkívül meghitt esemény. A hamvakat tartalmazó, környezetbarát, vízben teljesen lebomló urnát a család egy csónakkal vagy kishajóval a folyó egy csendes szakaszára viszi. Itt a szűk családi körben, méltóságteljes keretek között engedhetik vízre az urnát, amely lassan elmerül, a hamvak pedig eggyé válnak a szeretett folyóval.