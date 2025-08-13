augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Temetkezés

15 perce

Hivatalos: temetkezhetünk a Tiszába, de van egy bökkenő

Címkék#Tisza#ÉMVIZIG#temetkezés#víz#család

Egyre többen szeretnének a hagyományostól eltérő, a természethez közeli módon végső búcsút venni elhunyt szeretteiktől. A hamvak szórása, mint szokás felveti a kérdést: vajon a mi folyóink, a Tisza vagy a Sajó is szolgálhatnak-e végső nyughelyünként? Megkeresésünkre az illetékes vízügyi igazgatóság adott egyértelmű választ.

Egyre többen érzik úgy, hogy a hagyományos temetők rideg világa helyett egy személyesebb, a természethez köthető módon szeretnének végső búcsút venni elhunyt szeretteiktől. A hamvak szórása a vízbe vagy beengedése pontosan ezt a bensőséges, méltóságteljes lehetőséget kínálja, de sokan nem is tudják, hogy ez nálunk, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is elérhető. Gondoljunk csak bele, mennyi ember életében tölt be központi szerepet például a Tisza vagy a Sajó. Horgászok, akik a partján töltötték a legszebb óráikat, vízitúrázók, akik ismerték a folyó minden kanyarulatát, vagy egyszerűen csak olyan emberek, akik a vízparton találták meg a nyugalmat és a feltöltődést. Számukra a folyó nem csupán egy víztömeg, hanem az élet, az emlékek és a szabadság szimbóluma, így méltó végső nyughely lehet.

A hamvak szórása történhet a Tiszán egy hajóról is
A hamvak szórása történhet a Tiszán, illetve a Sajón is egy hajóról

A hamvak szórása például egy hajóról is történhet

De vajon mit szólnak ehhez a hatóságok? Megkeresésünkre az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG) egyértelmű és biztató választ adott. Tóth Delinke, az igazgatóság projekt referense megerősítette:

Hamvak vízfolyásba történő szórása a működési területünkön lehetséges.

A hivatal tehát nem gördít akadályt a kegyeleti aktus elé, amennyiben az a szabályok betartásával történik.

A folyamat hivatalos úton zajlik. Aki ilyen módon szeretne búcsúzni, annak az ÉMVIZIG honlapján kell elindítania az ügyintézést. A „Közérdekű” menüpont alatt, a „Vízügyi kérelmek” aloldalon található egy „Hamvak szórása - Kérelem” nevű dokumentum. Az igazgatóság tájékoztatása szerint amennyiben a benyújtott kérelem megfelel a feltételeknek, az engedélyt megadják a hamvak vízbe szórása szertartáshoz.

Maga a kegyeleti aktus egy rendkívül meghitt esemény. A hamvakat tartalmazó, környezetbarát, vízben teljesen lebomló urnát a család egy csónakkal vagy kishajóval a folyó egy csendes szakaszára viszi. Itt a szűk családi körben, méltóságteljes keretek között engedhetik vízre az urnát, amely lassan elmerül, a hamvak pedig eggyé válnak a szeretett folyóval.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu