A régi magyar konyha elfeledett sztárja: újra hódít a hazai gyömbér

A gyömbér csupa meglepetés, erős illata és íze semmihez nem hasonlít. Bár sokan egzotikus fűszernek gondolják, a régi magyar konyha kedvelt ízesítője volt. Nemcsak ázsiai ételekhez, hanem a hagyományos töltött káposztához és húsleveshez is kiváló. Ráadásul most már nem kell messziről hozni, mert sikeresen megterem Magyarországon is.

Gyömbér, a szárával együtt

Öreg barátunk a gyömbér

A legtöbb szupermarketben évtizedek óta kapni friss gyömbért, de még mindig él a tévhit, hogy ez leginkább az ázsiai konyha alapeleme. Pedig ennél jóval többet tud, és a régi magyar gasztronómiában fontos szerepet töltött be. A mai hazai konyhát meghatározó fűszerpaprika és hagyma csak a 19. században terjedt el széles körben. A legrégebbi magyar receptek még sok zöldfűszert, sáfrányt, borsot és éppen gyömbért használtak. Az újkori szakácskönyvekből azonban a gyömbér szinte teljesen eltűnt, és nagyjából 15 évvel ezelőttig leginkább csak por formájában ismertük. A boltokban általában kapható import gyömbért jellemzően Dél Kínában, Indiában vagy Nyugat Afrikában termesztik. Azonban a hazai klímán, megfelelő körülmények között is nevelhető. A délkelet ázsiai eredetű növény a trópusi, meleg és párás környezetet kedveli. Magyarországon ezt fóliasátrakban vagy üvegházakban lehet biztosítani számára, ahol a hőmérsékletet 20 és 30 fok között tartják. A termesztéshez laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talajra van szükség. A hazai termesztés előnye, hogy a vásárlókhoz vegyszermentes, friss, fiatal gyömbér juthat el. Ez a zsenge, vékony héjú változat ízében és illatában is eltér az import, érett gyömbértől. Míg utóbbi erőteljesen csípős, a magyar gyömbér aromája virágosabb, textúrája pedig kevésbé rostos. A gyömbér valójában nem gyökér, hanem egy rizóma, vagyis egy föld alatti módosult szár. A kínai, indiai és japán népi gyógyászatban évszázadok óta alkalmazzák, és számos angol ételnek és italnak is fontos fűszere. Tudományosan bizonyított gyógyhatása nincs, de használják enyhe hányinger és a megfázás tüneteinek csökkentésére. Jelentős kalcium és magnéziumtartalma van.

A konyhától én tisztes távolságot tartok, szóval főzésről nem tudok sokat nyilatkozni. Viszont néha jól jön. Hosszú buszút előtt (ezeken mindig felfrodul a gyomrom) vagy bármikor amikor felfordul a gyomrom, csak elrágok belőle egy vékony szeletet. Nem tudom, hogy működik, de öt perc, és rendbe rak. Így nem kell gyógyszert bevennem.

-mondta Gábor, egy miskolci irodai dolgozó a boon.hu-nak.