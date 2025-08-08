augusztus 8., péntek

Gasztro

1 órája

A régi magyar konyha elfeledett sztárja: újra hódít a hazai gyömbér

A gyömbér, ez az erős, karakteres fűszer nemcsak a távol keleti ételek egzotikus ízesítője, hanem a régi magyar konyha rég elfeledett kincse is. Ma már nem kell messziről importálni, hiszen hazai termesztésből is hozzájuthatunk a zsenge, aromás gyömbérhez, amely minőségben felveszi a versenyt bármelyik távolról származó rokonnal és fenntarthatóbb alternatívát kínál a konyhában.

A gyömbér csupa meglepetés, erős illata és íze semmihez nem hasonlít. Bár sokan egzotikus fűszernek gondolják, a régi magyar konyha kedvelt ízesítője volt. Nemcsak ázsiai ételekhez, hanem a hagyományos töltött káposztához és húsleveshez is kiváló. Ráadásul most már nem kell messziről hozni, mert sikeresen megterem Magyarországon is.

Gyömbér, a szárával együtt

Öreg barátunk a gyömbér

A legtöbb szupermarketben évtizedek óta kapni friss gyömbért, de még mindig él a tévhit, hogy ez leginkább az ázsiai konyha alapeleme. Pedig ennél jóval többet tud, és a régi magyar gasztronómiában fontos szerepet töltött be. A mai hazai konyhát meghatározó fűszerpaprika és hagyma csak a 19. században terjedt el széles körben. A legrégebbi magyar receptek még sok zöldfűszert, sáfrányt, borsot és éppen gyömbért használtak. Az újkori szakácskönyvekből azonban a gyömbér szinte teljesen eltűnt, és nagyjából 15 évvel ezelőttig leginkább csak por formájában ismertük. A boltokban általában kapható import gyömbért jellemzően Dél Kínában, Indiában vagy Nyugat Afrikában termesztik. Azonban a hazai klímán, megfelelő körülmények között is nevelhető. A délkelet ázsiai eredetű növény a trópusi, meleg és párás környezetet kedveli. Magyarországon ezt fóliasátrakban vagy üvegházakban lehet biztosítani számára, ahol a hőmérsékletet 20 és 30 fok között tartják. A termesztéshez laza szerkezetű, tápanyagban gazdag talajra van szükség. A hazai termesztés előnye, hogy a vásárlókhoz vegyszermentes, friss, fiatal gyömbér juthat el. Ez a zsenge, vékony héjú változat ízében és illatában is eltér az import, érett gyömbértől. Míg utóbbi erőteljesen csípős, a magyar gyömbér aromája virágosabb, textúrája pedig kevésbé rostos. A gyömbér valójában nem gyökér, hanem egy rizóma, vagyis egy föld alatti módosult szár. A kínai, indiai és japán népi gyógyászatban évszázadok óta alkalmazzák, és számos angol ételnek és italnak is fontos fűszere. Tudományosan bizonyított gyógyhatása nincs, de használják enyhe hányinger és a megfázás tüneteinek csökkentésére. Jelentős kalcium és magnéziumtartalma van.

A konyhától én tisztes távolságot tartok, szóval főzésről nem tudok sokat nyilatkozni. Viszont néha jól jön. Hosszú buszút előtt (ezeken mindig felfrodul a gyomrom) vagy bármikor amikor felfordul a gyomrom, csak elrágok belőle egy vékony szeletet. Nem tudom, hogy működik, de öt perc, és rendbe rak. Így nem kell gyógyszert bevennem.

-mondta Gábor, egy miskolci irodai dolgozó a boon.hu-nak.

Hogyan dolgozzunk gyömbérrel?

A göcsörtös fűszernövény feldolgozása egyszerűbb, mint gondolnánk. A vékonyabb héjú, fiatal példányokat nem is muszáj meghámozni. Az idősebb darabok héját a legkönnyebben egy kiskanállal kaparhatjuk le. Sokan reszelik, de a rostjai miatt ez nehézkes lehet. Érdemesebb inkább éles késsel, a rostokra merőlegesen vékony szeletekre, majd apró darabokra vágni. Tartósításhoz egy kevés vízzel leturmixolva, lapos zacskóban lefagyasztható, így mindig csak a szükséges mennyiséget kell letörni belőle.

Ó, én sokáig csak a port ismertem, azt, ami a mézeskalácsba kell. Aztán a piacon egyszer megláttam a frisset, gondoltam, kipróbálom. Hát azóta szinte mindenbe teszek. A húslevesbe, a sült csirkére... A legjobb trükköm, hogy a spenótfőzelékve is reszelek egy keveset. A férjem nem tudja, mitől olyan finom, csak dicséri.

-válaszolta az érdeklődésemre Margit, főállású háziasszony.

Nálunk a vasárnapi ebéd elképzelhetetlen volt nélküle. A sárgarépa és a petrezselyem mellett mindig belecsempészett egy-két karika gyömbért is a fazékba. Akkoriban még csodálkoztam rajta, de ő mindig azt mondta, ettől lesz igazán tiszta és karakteres az íze, és a gyomornak is jót tesz. Az az enyhén csípős, friss illat a mai napig a vasárnapi ebédek biztonságát jelenti nekem.

A gyömbér hihetetlenül sokoldalúan használható, frissebbé és illatosabbá teszi az ételeket. A spenótfőzeléknek egészen új karaktert ad, de remekül illik a 

  • sütőtökhöz, 
  • céklához, 
  • répához 
  • káposztához is. Leveseknek, legyen az egy könnyű miso leves vagy egy tartalmas húsleves, fantasztikus ízt kölcsönöz. A reggeli turmixokat és smoothiekat is sokkal frissítőbbé teszi. A legismertebb gyömbéres desszert a mézeskalács, de kandírozva gyümölcskenyérbe is keverhető.

 

