Gyanús foltok a testen: ezek közül bármelyik a rák előjele lehet

A nyugdíjas éveknek a jól megérdemelt pihenésről kellene szólniuk, de sajnos ez az az időszak is, amikor az évtizedekig tartó napfényterhelés és az öregedési folyamatok elkezdenek meglátszani a bőrünkön. Fontos tudni, hogy nem minden új anyajegy vagy folt ad okot aggodalomra, de vannak olyan intő jelek, amelyek azonnali cselekvést igényelnek. Az időben felismert bőrdaganat ugyanis jó eséllyel gyógyítható.

Ne hagyja, hogy egy furcsa folt megrövidítse a megérdemelt pihenését.

Fotó: shutterstock, Alexanderstock23

Ártalmatlannak tűnő, érdes folt

Sokszor ártalmatlannak tűnik, pedig ez az egyik legfontosabb figyelmeztető jel. Jellemzően a napnak kitett területeken, mint az arc, a kézfej vagy a fejbőr jelenik meg, egy érdes, smirglipapírszerű, vöröses vagy barnás folt formájában. Ez egy rákmegelőző állapot, ami azt jelzi, hogy a bőrt komoly károsodás érte. Kezelés nélkül rosszindulatúvá alakulhat.

A nem gyógyuló seb vagy a gyöngyházfényű csomó

Talán a leggyakoribb gyanús elváltozás, ami általában egy lassan növő, gyöngyházfényű csomóként, vagy egy olyan apró sebként jelenik meg, ami egyszerűen nem hajlandó begyógyulni, esetleg újra és újra kivérzik. Bár ez a bőrdaganatok legkevésbé veszélyes típusa ez, fontos komolyan venni, mert ha elhanyagolják, a környező szöveteket roncsolhatja.

Pikkelyes vagy kemény folt

Figyeljen fel azokra a vöröses, kemény csomókra vagy pikkelyes, hámló foltokra, amelyek érintésre érzékenyek vagy könnyen véreznek. Ezek a jelek egy komolyabb típusú bőrdaganatra utalhatnak, amely gyorsabban nő és hajlamosabb az áttétképzésre is, ami egyenlő lehet egy halálos ítélettel. Különösen a napfénynek leginkább kitett területeknél (mint a fül, az ajkak vagy a kézfej) érdemes résen lenni.

A legveszélyesebb: gyanús, megváltozott anyajegy

A legveszélyesebb bőrdaganat, (a melanóma) sokszor egy meglévő anyajegy megváltozásával kezdődik, de megjelenhet új foltként is. A bőrgyógyászok egy egyszerű útmutatót használnak, ami segít felismerni a gyanús jeleket. Legyen tudatos, és vegye észre, ha az anyajegy szabálytalanná, aszimmetrikussá válik, ha a széle elmosódik, csipkéssé alakul. Intő jel, ha a színe nem egységes, több árnyalatú barna, fekete, sőt vörös, fehér vagy kék is megjelenhet benne, vagy ha az átmérője megnő. De a legfontosabb jel, ha egy anyajegy bármilyen módon fejlődik, változik: nő, más lesz a színe, a formája, viszketni vagy vérezni kezd.