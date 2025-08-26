1 órája
A maximumon pörög a miskolci buli, megnéztük, hogy bírják a frissen felvett gólyák – fotókkal
Kialvatlan szemek, fáradt, de boldog arcok és furcsa nevű csapatok lepték el a Miskolci Egyetem kampuszát. Zajlik az idei gólyatábor, ami a közvélekedéssel ellentétben messze nem csak a bulizásról szól. A gólyák megismerkednek az egyetemmel, a legendás selmeci hagyományokkal, és ami talán a legfontosabb: egymással.
A rövid nyári pihenő után ismét megtelt élettel a Miskolci Egyetem kampusza. Megérkezett a gólyák legújabb generációja, akik négynapos intenzív tábor keretei között kaptak ízelítőt abból, hogy mi vár rájuk a következő években. A gólyatábor sokkal több eszetlen tivornyánál. Ez az első és legfontosabb lépés a miskolci egyetemi életbe való beilleszkedéshez.
Nem csak egy gólyatábor
A Miskolci Egyetem a selmeci hagyományok életben tartásának útján egy több száz éves örökség letéteményese. Az egyetem a Selmecbányáról elköltöztetett Bányászati és Erdészeti Akadémia utódja, a hallgatói életet pedig a mai napig áthatják a selmeci diákhagyományok. Ezek a hagyományok a tiszteletről, a barátságról és egy különleges összetartozásról szólnak, amikbe az első betekintést a gólyatábor nyújtja.
A szervezők óriások vállain állnak
A négynapos esemény megszervezése hatalmas feladat. Porcs Levente, a Hallgatói Önkormányzat titkára szerint a legtöbb időt az adminisztráció és az előre nem látható problémák megoldása veszi el. A cél azonban egyértelmű:
A legfőbb cél az, hogy az újonnan jelentkezett hallgatók betekintést nyerhessenek egyrészt az egyetemi életbe, másrészt a selmeci diákhagyományokba. A tábor során a gólyák olyan hallgatótársaikkal találkoznak, akik a tanulmányaik és talán későbbi éveik során is fontos szerepet játszanak majd az életükben. Megismerkednek más gólyákkal, akikkel majd közösen töltik el az egyetemi éveiket, illetve az ösztöndíj vagy a kollégiumi bizottságok tagjaival is.
A testet és lelket is megvisel, de megéri
De milyennek látják a tábort azok, akik most élik át először? A vélemények megegyeznek abban, hogy a program fizikailag és mentálisan is megterhelő tud lenni.
Testet, lelket egyszerre meg tudja viselni, szerintem. Ide olyan természet szükséges, ami bírja azért a sokáig fent létet és a korán kelést. De az élmény mindenképp kárpótol a nehézségekért
-mondja Seer Patrik, aki kereskedelem és marketing szakra érkezett.
Még azokat is magával ragadja a hangulat, akik egyébként nem a féktelen bulizásról ismertek.
Sajnos nem vagyok az a kifejezetten bulizós típus, viszont még így is jól éreztem magam, hiszen a társaság nagyon jó
– mondja Aranka, aki emberi erőforrások szakon kezdi meg a tanulmányait.
Harc a dicsőségért: Gólyák Csatája
Az egész hosszán a tábor átívelő program az a pontverseny, amin a furcsa nevű, gólyákból álló csapatok mérkőznek meg egymással. Patrik a „Toxikus Patkányok”, Aranka pedig a „Mutáns Férgek” csapatát erősíti. A nyeremény tárgyi része nem hatalmas, viszont a győztesnek járó örök dicsőségért és megbecsülésért a nyilatkozók szerint mindenképpen megéri küzdeni.
Böngésszék lelkesen a táborról készült galériánkat:
Gólyatábor a Miskolci EgyetemenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
