A maximumon pörög a miskolci buli, megnéztük, hogy bírják a frissen felvett gólyák – fotókkal

Kialvatlan szemek, fáradt, de boldog arcok és furcsa nevű csapatok lepték el a Miskolci Egyetem kampuszát. Zajlik az idei gólyatábor, ami a közvélekedéssel ellentétben messze nem csak a bulizásról szól. A gólyák megismerkednek az egyetemmel, a legendás selmeci hagyományokkal, és ami talán a legfontosabb: egymással.

A rövid nyári pihenő után ismét megtelt élettel a Miskolci Egyetem kampusza. Megérkezett a gólyák legújabb generációja, akik négynapos intenzív tábor keretei között kaptak ízelítőt abból, hogy mi vár rájuk a következő években. A gólyatábor sokkal több eszetlen tivornyánál. Ez az első és legfontosabb lépés a miskolci egyetemi életbe való beilleszkedéshez.

Lelkes gólyatáborozó gólyák a gólyatáborban.
Lelkes gólyatáborozó gólyák a gólyatáborban.

Nem csak egy gólyatábor

A Miskolci Egyetem a selmeci hagyományok életben tartásának útján egy több száz éves örökség letéteményese. Az egyetem a Selmecbányáról elköltöztetett Bányászati és Erdészeti Akadémia utódja, a hallgatói életet pedig a mai napig áthatják a selmeci diákhagyományok. Ezek a hagyományok a tiszteletről, a barátságról és egy különleges összetartozásról szólnak, amikbe az első betekintést a gólyatábor nyújtja. 

A szervezők óriások vállain állnak

A négynapos esemény megszervezése hatalmas feladat. Porcs Levente, a Hallgatói Önkormányzat titkára szerint a legtöbb időt az adminisztráció és az előre nem látható problémák megoldása veszi el. A cél azonban egyértelmű: 

A legfőbb cél az, hogy az  újonnan jelentkezett hallgatók betekintést nyerhessenek egyrészt az egyetemi életbe, másrészt a selmeci diákhagyományokba. A tábor során a gólyák olyan hallgatótársaikkal találkoznak, akik a tanulmányaik és talán későbbi éveik során is fontos szerepet játszanak majd az életükben.  Megismerkednek más gólyákkal, akikkel majd közösen töltik el az egyetemi éveiket, illetve az ösztöndíj vagy a kollégiumi bizottságok tagjaival is.

A testet és lelket is megvisel, de megéri

De milyennek látják a tábort azok, akik most élik át először? A vélemények megegyeznek abban, hogy a program fizikailag és mentálisan is megterhelő tud lenni. 

Testet, lelket egyszerre meg tudja viselni, szerintem. Ide olyan természet szükséges, ami bírja azért a sokáig fent létet és a korán kelést. De az élmény mindenképp kárpótol a nehézségekért

 -mondja Seer Patrik, aki kereskedelem és marketing szakra érkezett. 

Még azokat is magával ragadja a hangulat, akik egyébként nem a féktelen bulizásról ismertek. 

Sajnos nem vagyok az a kifejezetten bulizós típus, viszont még így is  jól éreztem magam, hiszen a társaság nagyon jó

– mondja Aranka, aki emberi erőforrások szakon kezdi meg a tanulmányait.

Harc a dicsőségért: Gólyák Csatája

Az egész hosszán a tábor átívelő program az a pontverseny, amin a furcsa nevű, gólyákból álló csapatok mérkőznek meg egymással. Patrik a „Toxikus Patkányok”, Aranka pedig a „Mutáns Férgek” csapatát erősíti. A nyeremény tárgyi része nem hatalmas, viszont a győztesnek járó örök dicsőségért és megbecsülésért a nyilatkozók szerint mindenképpen megéri küzdeni.

Böngésszék lelkesen a táborról készült galériánkat:

Gólyatábor a Miskolci Egyetemen

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

