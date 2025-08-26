A maximumon pörög a miskolci buli, megnéztük, hogy bírják a frissen felvett gólyák – fotókkal

A rövid nyári pihenő után ismét megtelt élettel a Miskolci Egyetem kampusza. Megérkezett a gólyák legújabb generációja, akik négynapos intenzív tábor keretei között kaptak ízelítőt abból, hogy mi vár rájuk a következő években. A gólyatábor sokkal több eszetlen tivornyánál. Ez az első és legfontosabb lépés a miskolci egyetemi életbe való beilleszkedéshez.

Lelkes gólyatáborozó gólyák a gólyatáborban.

Nem csak egy gólyatábor

A Miskolci Egyetem a selmeci hagyományok életben tartásának útján egy több száz éves örökség letéteményese. Az egyetem a Selmecbányáról elköltöztetett Bányászati és Erdészeti Akadémia utódja, a hallgatói életet pedig a mai napig áthatják a selmeci diákhagyományok. Ezek a hagyományok a tiszteletről, a barátságról és egy különleges összetartozásról szólnak, amikbe az első betekintést a gólyatábor nyújtja.

A szervezők óriások vállain állnak

A négynapos esemény megszervezése hatalmas feladat. Porcs Levente, a Hallgatói Önkormányzat titkára szerint a legtöbb időt az adminisztráció és az előre nem látható problémák megoldása veszi el. A cél azonban egyértelmű:

A legfőbb cél az, hogy az újonnan jelentkezett hallgatók betekintést nyerhessenek egyrészt az egyetemi életbe, másrészt a selmeci diákhagyományokba. A tábor során a gólyák olyan hallgatótársaikkal találkoznak, akik a tanulmányaik és talán későbbi éveik során is fontos szerepet játszanak majd az életükben. Megismerkednek más gólyákkal, akikkel majd közösen töltik el az egyetemi éveiket, illetve az ösztöndíj vagy a kollégiumi bizottságok tagjaival is.

A testet és lelket is megvisel, de megéri

De milyennek látják a tábort azok, akik most élik át először? A vélemények megegyeznek abban, hogy a program fizikailag és mentálisan is megterhelő tud lenni.

Testet, lelket egyszerre meg tudja viselni, szerintem. Ide olyan természet szükséges, ami bírja azért a sokáig fent létet és a korán kelést. De az élmény mindenképp kárpótol a nehézségekért

-mondja Seer Patrik, aki kereskedelem és marketing szakra érkezett.