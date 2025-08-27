augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

28°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dinnye dinnye dinnye

1 órája

Tényleg legendásan rossz az augusztus végi dinnye? Erre figyelj nagyon, ha Lőrinc napja után veszel

Címkék#Lőrinc#görögdinnye#nyár

Augusztus közepe van, a nyár még lángol, mi pedig ennénk még egy utolsó, igazán finom, hideg görögdinnyét. De a nagyszüleinktől hallott régi mondás ott motoszkál a fejünkben: Lőrinc napja után már ne kerüljön dinnye az asztalra! De vajon mennyi igazság van a legendában, és mi az, ami puszta tévhit? Utánajártunk.

Tényleg legendásan rossz az augusztus végi dinnye? Erre figyelj nagyon, ha Lőrinc napja után veszel

Legyünk őszinték, szinte mindannyian hallottuk már a mondást, miszerint augusztus 10 e, vagyis Lőrinc napja után már nem érdemes görögdinnyét vásárolni, mert „Lőrinc belepisil”, vagyis vizes, ízetlen lesz. A népi hiedelem annyira mélyen gyökerezik a köztudatban, hogy sokan ilyenkor már le is mondanak a szezon kedvenc gyümölcséről. Pedig a dinnye helyzet ennél természetesen  sokkal árnyaltabb.

Dinnye dobálás. Gyorsan, nehogy Lőrinc megtalálja! Forrás: MW
Dinnye dobálás. Gyorsan, nehogy Lőrinc megtalálja! Forrás:  MW

A dinnyelegenda alapja: a természet rendje

A régi megfigyelésnek természetesen van valóságalapja. A hagyományos magyar dinnyeszezon csúcsa valóban júliusra és augusztus elejére esik. A Lőrinc napja körüli időszakban a nappalok már rövidülnek, az éjszakák pedig hűvösebbé válnak, ami nem kedvez a dinnye cukortartalmának. A több eső miatt a növény több vizet szívhat fel, amitől az íze valóban vizesebb, kásásabb lehet. A régi időkben ez a dátum egyértelműen a szezon végét jelentette.

Miért nem igaz már a mítosz?

A világ azonban megváltozott, és vele együtt a mezőgazdaság is. A modern termesztési technológiák, az új, későbbi érésű fajták megjelenése és a tudatos öntözés mind felülírják a régi szabályokat. A gazdák ma már sokkal jobban tudják szabályozni a termés minőségét, így a szezon is kitolódott. Sőt, a globális kereskedelemnek köszönhetően melegebb éghajlatról származó, kiváló minőségű dinnyék is érkezhetnek a boltokba akár még szeptemberben is.

Áh, a Lőrinc-mese… minden évben előkerül

 – legyint nevetve egy árus a Búza téri piacon, miközben ráüt egy méretes dinnyére.

Figyeljen ide, nem a naptárat kell nézni, hanem ezt a hangot hallani. Meg itt van a hasa, látja? Jó sárga. Ez a lényeg. A többi csak duma

-tisztázza a helyzetet.

Ne a naptárat, hanem a dinnyét nézd!

Akkor mire figyeljünk, ha Lőrinc napja után vásárolunk? Pontosan ugyanarra, mint előtte. A jó dinnye titka ugyanis nem a naptárban, hanem magában a gyümölcsben rejlik. Íme a legfontosabb jelek, amik sosem hagynak cserben:

 

  • A sárga folt: A legfontosabb jel. Keresd a dinnye alján azt a foltot, ahol a földön feküdt. Minél sötétebb, krémesebb sárga, annál jobb. Ha fehér vagy halványzöld, akkor a dinnye éretlen.
  • A súly: Emeld meg! Ha a méretéhez képest meglepően nehéz, az azt jelenti, hogy tele van vízzel, vagyis lédús lesz.
  • A szár: Ha a szár még zöld, akkor a dinnyét valószínűleg túl korán szedték le. Keress olyat, aminek a szára már száraz, esetleg be is barnult.
  • A kopogtatás: Kocogtasd meg az ujjaddal. Ha mély, kongó hangot ad, akkor lédús és érett. Ha tompa vagy magas hangot hallasz, valószínűleg nem az igazi.
     

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu