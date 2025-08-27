1 órája
Tényleg legendásan rossz az augusztus végi dinnye? Erre figyelj nagyon, ha Lőrinc napja után veszel
Augusztus közepe van, a nyár még lángol, mi pedig ennénk még egy utolsó, igazán finom, hideg görögdinnyét. De a nagyszüleinktől hallott régi mondás ott motoszkál a fejünkben: Lőrinc napja után már ne kerüljön dinnye az asztalra! De vajon mennyi igazság van a legendában, és mi az, ami puszta tévhit? Utánajártunk.
Legyünk őszinték, szinte mindannyian hallottuk már a mondást, miszerint augusztus 10 e, vagyis Lőrinc napja után már nem érdemes görögdinnyét vásárolni, mert „Lőrinc belepisil”, vagyis vizes, ízetlen lesz. A népi hiedelem annyira mélyen gyökerezik a köztudatban, hogy sokan ilyenkor már le is mondanak a szezon kedvenc gyümölcséről. Pedig a dinnye helyzet ennél természetesen sokkal árnyaltabb.
A dinnyelegenda alapja: a természet rendje
A régi megfigyelésnek természetesen van valóságalapja. A hagyományos magyar dinnyeszezon csúcsa valóban júliusra és augusztus elejére esik. A Lőrinc napja körüli időszakban a nappalok már rövidülnek, az éjszakák pedig hűvösebbé válnak, ami nem kedvez a dinnye cukortartalmának. A több eső miatt a növény több vizet szívhat fel, amitől az íze valóban vizesebb, kásásabb lehet. A régi időkben ez a dátum egyértelműen a szezon végét jelentette.
„Én csak a jó dinnyéket viszem be a piacra” – Az istvánmajori homokos földből a Búza térre kerülnek a gyümölcsök (fotókkal, videóval)
Miért nem igaz már a mítosz?
A világ azonban megváltozott, és vele együtt a mezőgazdaság is. A modern termesztési technológiák, az új, későbbi érésű fajták megjelenése és a tudatos öntözés mind felülírják a régi szabályokat. A gazdák ma már sokkal jobban tudják szabályozni a termés minőségét, így a szezon is kitolódott. Sőt, a globális kereskedelemnek köszönhetően melegebb éghajlatról származó, kiváló minőségű dinnyék is érkezhetnek a boltokba akár még szeptemberben is.
Áh, a Lőrinc-mese… minden évben előkerül
– legyint nevetve egy árus a Búza téri piacon, miközben ráüt egy méretes dinnyére.
Figyeljen ide, nem a naptárat kell nézni, hanem ezt a hangot hallani. Meg itt van a hasa, látja? Jó sárga. Ez a lényeg. A többi csak duma
-tisztázza a helyzetet.
Ne a naptárat, hanem a dinnyét nézd!
Akkor mire figyeljünk, ha Lőrinc napja után vásárolunk? Pontosan ugyanarra, mint előtte. A jó dinnye titka ugyanis nem a naptárban, hanem magában a gyümölcsben rejlik. Íme a legfontosabb jelek, amik sosem hagynak cserben:
Ön is ütögeti a dinnyét vásárlás előtt? Megdöbben, ha beavatjuk, hogyan veheti meg a legjobbat + fotók
- A sárga folt: A legfontosabb jel. Keresd a dinnye alján azt a foltot, ahol a földön feküdt. Minél sötétebb, krémesebb sárga, annál jobb. Ha fehér vagy halványzöld, akkor a dinnye éretlen.
- A súly: Emeld meg! Ha a méretéhez képest meglepően nehéz, az azt jelenti, hogy tele van vízzel, vagyis lédús lesz.
- A szár: Ha a szár még zöld, akkor a dinnyét valószínűleg túl korán szedték le. Keress olyat, aminek a szára már száraz, esetleg be is barnult.
- A kopogtatás: Kocogtasd meg az ujjaddal. Ha mély, kongó hangot ad, akkor lédús és érett. Ha tompa vagy magas hangot hallasz, valószínűleg nem az igazi.
Napelemet használna? A napjai meg vannak számlálva! Ha lecsúszik, nincs több lehetőség
Felfoghatatlan: elhunyt a legendás miskolci buszsofőr, aki 37 évig szállította az utasokat
Hoppá! McDonald’s lesz ebben a borsodi városban? Megkérdeztük, itt a válasz!