Tényleg legendásan rossz az augusztus végi dinnye? Erre figyelj nagyon, ha Lőrinc napja után veszel

Legyünk őszinték, szinte mindannyian hallottuk már a mondást, miszerint augusztus 10 e, vagyis Lőrinc napja után már nem érdemes görögdinnyét vásárolni, mert „Lőrinc belepisil”, vagyis vizes, ízetlen lesz. A népi hiedelem annyira mélyen gyökerezik a köztudatban, hogy sokan ilyenkor már le is mondanak a szezon kedvenc gyümölcséről. Pedig a dinnye helyzet ennél természetesen sokkal árnyaltabb.

Dinnye dobálás. Gyorsan, nehogy Lőrinc megtalálja! Forrás: MW

A dinnyelegenda alapja: a természet rendje

A régi megfigyelésnek természetesen van valóságalapja. A hagyományos magyar dinnyeszezon csúcsa valóban júliusra és augusztus elejére esik. A Lőrinc napja körüli időszakban a nappalok már rövidülnek, az éjszakák pedig hűvösebbé válnak, ami nem kedvez a dinnye cukortartalmának. A több eső miatt a növény több vizet szívhat fel, amitől az íze valóban vizesebb, kásásabb lehet. A régi időkben ez a dátum egyértelműen a szezon végét jelentette.