Meztelen rémek Miskolcon

A csigák bizonyos növényeket elkerülnek, másokat viszont kifejezetten kedvelnek. Bár meglepő lehet, de mindkét csoportból bevethetünk növényeket a puhatestűek távoltartására. Ismerd meg a leghatékonyabb zöld megoldásokat a csigainvázió ellen!

A csiga természetes ellensége: a sün

Fotó: MW

Nem minden csiga az ellenséged

Bár hajlamosak vagyunk minden csigát kártevőnek tekinteni, ez teljesen korántsem igaz. A hazánkban élő közel 26 meztelencsigafaj közül csupán néhány okoz jelentős kárt a kertekben. A legtöbb házas csiga, így a védett éti csiga sem dézsmálja meg az egészséges növényeket, sokkal inkább az elhalt növényi részekkel, korhadó anyagokkal táplálkozik. Kifejezetten hasznosak is lehetnek, mivel elfogyasztják más, kártékony csigák tojásait is, ezzel segítve a biológiai egyensúly fenntartását. A meztelencsigák némelyike szintén fontos része a táplálékláncnak, a madarak és sünök kedvelt eledelei.

Azonban tény, hogy egyes meztelencsigafajok, mint például az inváziós spanyol csupaszcsiga, komoly pusztításra képesek. Étlapjukon szinte minden lágyszárú növény szerepel. Különösen kedvelik a zsenge palántákat, a friss epret, a salátát, de a paprikát, a retket, a káposztát, a tökféléket és az uborkát sem kímélik. Még a dísznövényeink között is találnak kedvükre valót, mint amilyen a büdöske, a dália vagy az árvácska. Amit pedig szinte mindenhol megtalálnak és imádnak, az a pitypang.

Növények, amiket a csigák elkerülnek

A leghatékonyabb és legtermészetesebb védekezés, ha olyan növényeket ültetünk a védendő ágyások köré vagy közé, amelyeket a csigák messziről elkerülnek. Ezeknek a növényeknek az illata, textúrája vagy a bennük található vegyületek riasztó hatással vannak a puhatestűekre. Ilyen például a rozmaring, a zsálya, a kakukkfű és a levendula. Ezek az erős illatú fűszernövények nemcsak a konyhában hasznosak, de a csigákat is távol tartják. A körömvirág és a kerti sarkantyúka szintén hatásos csigariasztók, ráadásul virágaikkal díszítenek is. A paradicsom erős szaga szintén nem vonzó a csigák számára. A dísznövények közül a harangláb, a begónia és a sóvirág jó választás lehet.