1 órája
Meztelen rémek Miskolcon
A kertek rémei, a csigák és meztelencsigák hatalmas károkat tudnak okozni a veteményesben és a díszágyásokban egyaránt. Mielőtt azonban vegyszerekhez nyúlnánk, érdemes a természetes védekezési módszerek között szétnézni. Számos olyan növény létezik, amelyeket a csiga ki nem állhat, így hatékonyan távol tarthatjuk őket, miközben kertünket is színesítjük.
A csigák bizonyos növényeket elkerülnek, másokat viszont kifejezetten kedvelnek. Bár meglepő lehet, de mindkét csoportból bevethetünk növényeket a puhatestűek távoltartására. Ismerd meg a leghatékonyabb zöld megoldásokat a csigainvázió ellen!
Nem minden csiga az ellenséged
Bár hajlamosak vagyunk minden csigát kártevőnek tekinteni, ez teljesen korántsem igaz. A hazánkban élő közel 26 meztelencsigafaj közül csupán néhány okoz jelentős kárt a kertekben. A legtöbb házas csiga, így a védett éti csiga sem dézsmálja meg az egészséges növényeket, sokkal inkább az elhalt növényi részekkel, korhadó anyagokkal táplálkozik. Kifejezetten hasznosak is lehetnek, mivel elfogyasztják más, kártékony csigák tojásait is, ezzel segítve a biológiai egyensúly fenntartását. A meztelencsigák némelyike szintén fontos része a táplálékláncnak, a madarak és sünök kedvelt eledelei.
Azonban tény, hogy egyes meztelencsigafajok, mint például az inváziós spanyol csupaszcsiga, komoly pusztításra képesek. Étlapjukon szinte minden lágyszárú növény szerepel. Különösen kedvelik a zsenge palántákat, a friss epret, a salátát, de a paprikát, a retket, a káposztát, a tökféléket és az uborkát sem kímélik. Még a dísznövényeink között is találnak kedvükre valót, mint amilyen a büdöske, a dália vagy az árvácska. Amit pedig szinte mindenhol megtalálnak és imádnak, az a pitypang.
Növények, amiket a csigák elkerülnek
A leghatékonyabb és legtermészetesebb védekezés, ha olyan növényeket ültetünk a védendő ágyások köré vagy közé, amelyeket a csigák messziről elkerülnek. Ezeknek a növényeknek az illata, textúrája vagy a bennük található vegyületek riasztó hatással vannak a puhatestűekre. Ilyen például a rozmaring, a zsálya, a kakukkfű és a levendula. Ezek az erős illatú fűszernövények nemcsak a konyhában hasznosak, de a csigákat is távol tartják. A körömvirág és a kerti sarkantyúka szintén hatásos csigariasztók, ráadásul virágaikkal díszítenek is. A paradicsom erős szaga szintén nem vonzó a csigák számára. A dísznövények közül a harangláb, a begónia és a sóvirág jó választás lehet.
Csalinövények bevetése
Egy másik hatékony stratégia a "csalinövények" ültetése. Ezek olyan növények, amelyeket a csigák különösen szeretnek. Ha ezeket a védendő növényektől távolabb, egy külön erre a célra kijelölt helyre ültetjük, odacsalogathatjuk a kártevőket. Így egy helyre koncentrálódnak, ahonnan könnyebben össze tudjuk őket gyűjteni. Ilyen csalinövény lehet a már említett
- pitypang,
- fejes saláta
- fehér here.
Ha ezeket a növényeket rendszeresen ellenőrizzük, főleg a kora reggeli vagy esti órákban, nagy mennyiségű csigát gyűjthetünk össze és távolíthatunk el a kertből.
