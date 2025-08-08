1 órája
Ekkora házibuli még nem volt Miskolcon, ami most készül!
Egy lelkes fiatalokból álló csapat idén is újraéleszt egy tavaly hatalmas sikerrel debütált közösségi rendezvényt. Augusztus 15-én, pénteken megtelik a miskolci Csengey-kert. Itt a Csengey Kerti Party 2.0!
Piknik hangulat, jó társaság és helyi zenekarok várják a látogatókat Miskolc legnagyobb házibuliján
Forrás: Csengey Kerti Party
Fotó: Tatrai Levente
A Csengey Kerti Party nem csupán egy minifesztivál, hanem egy olyan kezdeményezés, amely mögött valódi közösségi szándék, elhivatottság és önkéntes fiatalok munkája áll.
A Csengey Kerti Party fiatalok önkéntes munkájának köszönhető
A rendezvény szervezői – fiatal miskolci diákok és baráti köreik – tavaly nyáron döntöttek úgy, hogy létrehoznak egy eseményt, amely valódi értéket ad a város közösségének. A 2024-es esemény fellépői között szerepelt többek között a Nahaj Akusztik, a Day Out, a Zsäya és a Tisztakosz, emellett fiatal helyi DJ-k is zenéltek. A visszajelzések annyira pozitívak voltak, hogy a csapat úgy döntött, idén újra belevág.
Idén augusztus 15-én rendezik a Csengey Kerti Partyt, ami délután kettőtől éjfélig várja az látogatókat zenével, piknikkel, közösségi aktivitásokkal, és minden eddiginél nagyobb lelkesedéssel.
Idén is a közösség erejére építenek
A szervezők minden forrást önerőből, illetve közösségi támogatásokból próbálnak előteremteni. A Miskolci Értékteremtő Közösségi Alapítvány adománygyűjtő kampányt indított, melyben arra kérik a támogatókat, hogy akár egy kávé árával is járuljanak hozzá az esemény megvalósításához.
Azért indítottuk ezt a kampányt, mert szeretnénk életben tartani a Csengey-kerti partyt, egy olyan közösségi eseményt, amit szívvel-lélekkel szervezünk, zenével, programokkal és sok munkával. Még fiatalok vagyunk, lelkesek, viszont erőforrásból nem állunk túl jól. Ezért is kérjük a segítséged: ha tetszik, amit csinálunk, bármilyen apró támogatás hatalmas lendületet adhat. Hiszünk benne, hogy közösen össze tudjuk hozni, hiszen sok kicsi tényleg sokra megy
Egy jól sikerült házibuliból nőtte ki magát
A Csengey Kerti Party ötlete egy túl jól sikerült házibuliból indult. A szüleim elég egyértelműen jelezték, hogy ilyen bulira legközelebb máshol kerüljön sor… Innen jött a gondolat, hogy ha már ennyire szeretünk közösségi eseményeket szervezni, csináljuk meg nagyban, nyitottan, mindenkinek. Az első Kerti Party így született meg tavaly
– nyilatkozta a Csengey Kerti Party egyik főszervezője, Tátrai Levente a kezdetekről.
Ez 2024-ben olyan sikert és örömöt okozott számunkra, hogy úgy gondoltuk, idén is nekiállunk a szervezésének. A cél ugyanaz: összekötni az embereket zenével, közösséggel. A rendezvényt nagyon kevés támogatásból hozzuk össze, ugyanis 18 évesen rendkívül sok nehézségbe ütközünk a szervezés alatt, ez leginkább a pénzügyi dolgokból adódik, így minden apró segítség számít! Az egész nyaram rámegy időben, de hiszem, hogy megéri.
És hogy kik lépnek fel a második partyn?
2025-ben a színpadon többek között a Szlimmy, SzkymxPalmy, Tisztakosz, Mikorhol, Z-Gen és az Another Round Jazz Band lép fel, míg az esti órákban DJ SP gondoskodik a hangulatról. A zenei programok mellett piknikhangulat, közösségi aktivitások és baráti találkozások várják a látogatókat.
