Ekkora házibuli még nem volt Miskolcon, ami most készül!

A Csengey Kerti Party nem csupán egy minifesztivál, hanem egy olyan kezdeményezés, amely mögött valódi közösségi szándék, elhivatottság és önkéntes fiatalok munkája áll.

Az esemény egyik főszervezője, Tátrai Levente

Fotó: Tatrai Levente / Forrás: Csengey Kerti Party

A Csengey Kerti Party fiatalok önkéntes munkájának köszönhető

A rendezvény szervezői – fiatal miskolci diákok és baráti köreik – tavaly nyáron döntöttek úgy, hogy létrehoznak egy eseményt, amely valódi értéket ad a város közösségének. A 2024-es esemény fellépői között szerepelt többek között a Nahaj Akusztik, a Day Out, a Zsäya és a Tisztakosz, emellett fiatal helyi DJ-k is zenéltek. A visszajelzések annyira pozitívak voltak, hogy a csapat úgy döntött, idén újra belevág.

Idén augusztus 15-én rendezik a Csengey Kerti Partyt, ami délután kettőtől éjfélig várja az látogatókat zenével, piknikkel, közösségi aktivitásokkal, és minden eddiginél nagyobb lelkesedéssel.

Idén is a közösség erejére építenek

A szervezők minden forrást önerőből, illetve közösségi támogatásokból próbálnak előteremteni. A Miskolci Értékteremtő Közösségi Alapítvány adománygyűjtő kampányt indított, melyben arra kérik a támogatókat, hogy akár egy kávé árával is járuljanak hozzá az esemény megvalósításához.

Azért indítottuk ezt a kampányt, mert szeretnénk életben tartani a Csengey-kerti partyt, egy olyan közösségi eseményt, amit szívvel-lélekkel szervezünk, zenével, programokkal és sok munkával. Még fiatalok vagyunk, lelkesek, viszont erőforrásból nem állunk túl jól. Ezért is kérjük a segítséged: ha tetszik, amit csinálunk, bármilyen apró támogatás hatalmas lendületet adhat. Hiszünk benne, hogy közösen össze tudjuk hozni, hiszen sok kicsi tényleg sokra megy

– fogalmaznak a szervezők kampányoldalon. A tavalyi kerti parti hangulatáról a boon.hu is beszámolt.