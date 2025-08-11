augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

27°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Habparty

1 órája

Családi Forgatag Felsőzsolcán: tűzoltóautó és habparty (galéria)

Címkék#verseny#Felsőzsolcai Családi Forgatag#habparty

Gulyás illata, gyerekzsivaj és egy hatalmas habfelhő. Szombaton ismét benépesült a felsőzsolcai Rendezvények Háza területe, ahol már hatodik alkalommal rendezték meg a rendkívül népszerű Családi forgatagot. A programok idén is több száz embert vonzottak.

Boon.hu

Hatalmas sikerrel és rengeteg vidámsággal zajlott le a hatodik Felsőzsolcai Családi Forgatag, amelynek legfőbb célja idén is a közösségépítés és a generációk közötti kapcsolat erősítése volt. A szervezők már a délelőtti órákban hozzáláttak a gulyás elkészítéséhez, hogy a megnyitóra érkező vendégeket már friss, meleg étel várja.

Családok fordultak meg a Családi Forgatagban
Családok fordultak meg a Családi Forgatagban. Fotó: Takács József

Forgatag, ahol a családoké a pálya

A programot Szarka Tamás polgármester nyitotta meg, ezután pedig a gyerekeké lett a főszerep. A délután során birtokba vehették az ugrálóvárakat, a bütykölde kreatív asztalainál pedig nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek is próbára tehették a kézügyességüket. Az Óriás Buborék Show és a különböző ügyességi játékok is óriási népszerűségnek örvendtek, mindenki izgatottan próbálta ki magát a kihívásokban.

Családi forgatag Felsőzsolcán

Fotók: Takács József

A nap folyamán sokan voltak kíváncsiak a Bükk Közterületi Támogató Alosztály bemutatójára, de a legnagyobb lelkesedés talán a tűzoltóautó érkezését fogadta a nagy melegben. Az aszfaltrajz verseny után pedig jöhetett a nap másik fénypontja, a várva várt habparty, ami idén is óriási sikert aratott, és ahol kicsik és nagyok egyaránt önfeledten vetették bele magukat a habokba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu