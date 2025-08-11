1 órája
Családi Forgatag Felsőzsolcán: tűzoltóautó és habparty (galéria)
Gulyás illata, gyerekzsivaj és egy hatalmas habfelhő. Szombaton ismét benépesült a felsőzsolcai Rendezvények Háza területe, ahol már hatodik alkalommal rendezték meg a rendkívül népszerű Családi forgatagot. A programok idén is több száz embert vonzottak.
Hatalmas sikerrel és rengeteg vidámsággal zajlott le a hatodik Felsőzsolcai Családi Forgatag, amelynek legfőbb célja idén is a közösségépítés és a generációk közötti kapcsolat erősítése volt. A szervezők már a délelőtti órákban hozzáláttak a gulyás elkészítéséhez, hogy a megnyitóra érkező vendégeket már friss, meleg étel várja.
Forgatag, ahol a családoké a pálya
A programot Szarka Tamás polgármester nyitotta meg, ezután pedig a gyerekeké lett a főszerep. A délután során birtokba vehették az ugrálóvárakat, a bütykölde kreatív asztalainál pedig nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek is próbára tehették a kézügyességüket. Az Óriás Buborék Show és a különböző ügyességi játékok is óriási népszerűségnek örvendtek, mindenki izgatottan próbálta ki magát a kihívásokban.
Családi forgatag FelsőzsolcánFotók: Takács József
A nap folyamán sokan voltak kíváncsiak a Bükk Közterületi Támogató Alosztály bemutatójára, de a legnagyobb lelkesedés talán a tűzoltóautó érkezését fogadta a nagy melegben. Az aszfaltrajz verseny után pedig jöhetett a nap másik fénypontja, a várva várt habparty, ami idén is óriási sikert aratott, és ahol kicsik és nagyok egyaránt önfeledten vetették bele magukat a habokba.
