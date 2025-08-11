Családi Forgatag Felsőzsolcán: tűzoltóautó és habparty (galéria)

Hatalmas sikerrel és rengeteg vidámsággal zajlott le a hatodik Felsőzsolcai Családi Forgatag, amelynek legfőbb célja idén is a közösségépítés és a generációk közötti kapcsolat erősítése volt. A szervezők már a délelőtti órákban hozzáláttak a gulyás elkészítéséhez, hogy a megnyitóra érkező vendégeket már friss, meleg étel várja.

Családok fordultak meg a Családi Forgatagban. Fotó: Takács József

Forgatag, ahol a családoké a pálya

A programot Szarka Tamás polgármester nyitotta meg, ezután pedig a gyerekeké lett a főszerep. A délután során birtokba vehették az ugrálóvárakat, a bütykölde kreatív asztalainál pedig nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek is próbára tehették a kézügyességüket. Az Óriás Buborék Show és a különböző ügyességi játékok is óriási népszerűségnek örvendtek, mindenki izgatottan próbálta ki magát a kihívásokban.