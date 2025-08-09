augusztus 9., szombat

Imádnivaló

1 órája

Köszönjük "Véntekergő", hogy bejárhatjuk ezt a csodás bükki vidéket! - videó!

Címkék#élménygyűjtés#kerékpározás#Lillafüred#Bükk#Miskolc

Fejkamerával rögzítette legutóbbi tekergését. Most ennek köszönhetjük azt, hogy feltérképezhetjük a Bükk csodás tájait.

A Bükk tele van lélekemelő útvonalakkal kirándulóknak

Forrás: Facebook

Élménykerékpározás 60 felett. Ez a leírás tartozik a Véntekergő névre keresztelt videómegosztó csatornához, ahol ez idáig több mint 70 videóban csodálhatjuk együtt a bükki és környékén lévő tájakat az idősebb úriemberrel.

Bükk, Andókút környéke erdei ösvény
Véntekergő a Bükk mesés helyeit keresi fel újra és újra
Forrás:  Facebook

A felvételen a Miskolc, Csanyik, Varbó, Csókás, Lillafüred, Miskolc útvonalat teljes egészében bejárja a szépkorú bringás, amivel nem csak saját magának szerez élményeket, de gyakorlatilag bárkinek, aki ezeket a felvételeket megnézi.

Kirándulások megtervezéséhez is inspirálóak a bükki videók

Véntekergő Youtube csatornája egy igazi rejtett kincs, ugyanis egyelőre nem sok követője van, pedig nagyon hasznos lehet bárkinek, aki azt tervezi, hogy kicsit jobban felfedezi varázslatos térségünket, legyen született borsodi, vagy ide látogató idegen. A kiváló minőségben rögzített képsorok a jelent, a valóságban ténylegesen így kinéző vidéket tárják a nézők elé.

Az már csak külön hab a tortán, amikor ritka alkalmakkor magát a szerzőt és a videók készítőjét is hallhatjuk, ahogy megjegyez valami aktuális történést kerékpározása közben. „Ez a mocorgás az erdőben, vannak hangok…” – mondja például egyszer. A virtuális utazás több más videóval is megtehető, hiszen Véntekergő feltöltött belőlük jó párat, így a néző ellátogathat vele

  • Fehérkőlápára,
  • Bükkszentkeresztre, vagy akár
  • Miskolctapolcára is.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

