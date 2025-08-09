Köszönjük "Véntekergő", hogy bejárhatjuk ezt a csodás bükki vidéket! - videó!

Élménykerékpározás 60 felett. Ez a leírás tartozik a Véntekergő névre keresztelt videómegosztó csatornához, ahol ez idáig több mint 70 videóban csodálhatjuk együtt a bükki és környékén lévő tájakat az idősebb úriemberrel.

Véntekergő a Bükk mesés helyeit keresi fel újra és újra

Forrás: Facebook

A felvételen a Miskolc, Csanyik, Varbó, Csókás, Lillafüred, Miskolc útvonalat teljes egészében bejárja a szépkorú bringás, amivel nem csak saját magának szerez élményeket, de gyakorlatilag bárkinek, aki ezeket a felvételeket megnézi.

Kirándulások megtervezéséhez is inspirálóak a bükki videók

Véntekergő Youtube csatornája egy igazi rejtett kincs, ugyanis egyelőre nem sok követője van, pedig nagyon hasznos lehet bárkinek, aki azt tervezi, hogy kicsit jobban felfedezi varázslatos térségünket, legyen született borsodi, vagy ide látogató idegen. A kiváló minőségben rögzített képsorok a jelent, a valóságban ténylegesen így kinéző vidéket tárják a nézők elé.