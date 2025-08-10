Bakancslistás bükki kilátók, amiket még a helyiek sem mindig ismernek – de megéri felmenni!

Elbújna a világ elől pár órára? Vagy tátott szájjal bámulná a végtelen hegyeket, völgyeket, ahogy a sziklák pereméről a semmibe nyílik a kilátás? A Bükkben ez mind együtt jár. Vad sziklák, legendák, ördögszántások és olyan panoráma, amitől nem csak a tériszonyosok kapkodnak levegő után. Túracélpontok a hétvégékre!

A Bükk tele van fantasztikus kilátást nyújtó szirtekkel, ilyen a Fehér-kő

Fotó: Dömsödi Áron/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

A Bükk koronája a Fehér-kő

Ez a hófehér, függőleges mészkőszirt nemcsak magasságával, hanem drámai mélységével is elvarázsol. 200 méterrel alatta a Szinva völgye tekereg, körülötte a keleti Bükk hegyei. Lillafüredről egy meredek, de látványos úton érhető el. Ezt csak biztos lábúaknak ajánlják.

A kilátás az Örvény-kőről már fotón is felfoghatatlan

Fotó: Német-Bucsi Attila/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Az Örvény-kő, ami Jókait is megihlette

Az öreg bükkösből hirtelen szakad fel a 772 méter magas sziklatömb, amely egykor Jókai Mórt is megihlette, emlékművet is állítottak az emlékére. A Kis-fennsík peremén állva a Kárpátok vonulatait kémlelhetjük, miközben a lábunk alatt mélység tátong. A csúcs ördögszántásos, lépcsőzetes felszínét tavasszal lila holdviola borítja be. Olyan, mintha egy festményben járnánk.

A Molnár-szikla kilátóhelyhez több legenda is fűződik

Fotó: Német-Bucsi Attila/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

A szerelem tragikus őrtornya a Molnár-szikla

A legenda szerint egy molnár felesége vetette le magát erről a szikláról szerelmi bánatában. Más történet szerint fiatal szerelmesek tiltott találkozásai végződtek itt végzetesen. A mészkőoszlopon kereszt áll, a kilátás pedig csodálatos Alsóhámorra és a Bükk északkeleti csúcsaira. Lillafüredhez több legenda is kapcsolódik, az öt legismertebbet ebben a cikkben elolvashatja.