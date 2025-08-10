augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

30°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt látni kell!

43 perce

Bakancslistás bükki kilátók, amiket még a helyiek sem mindig ismernek – de megéri felmenni!

Címkék#kilátó#látnivaló#Bükk#panoráma

Olyan helyeket hoztunk, amelyek garantáltan le fogják nyűgözni. Vannak olyan helyek a Bükkben, ahová egyszer az életben mindenképp fel kell mászni, a látvány lenyűgöző.

Gárdonyi Edina

Elbújna a világ elől pár órára? Vagy tátott szájjal bámulná a végtelen hegyeket, völgyeket, ahogy a sziklák pereméről a semmibe nyílik a kilátás? A Bükkben ez mind együtt jár. Vad sziklák, legendák, ördögszántások és olyan panoráma, amitől nem csak a tériszonyosok kapkodnak levegő után. Túracélpontok a hétvégékre!

A Bükk csodája a Fehér-kő.
A Bükk tele van fantasztikus kilátást nyújtó szirtekkel, ilyen a Fehér-kő
Fotó: Dömsödi Áron/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

A Bükk koronája a Fehér-kő

Ez a hófehér, függőleges mészkőszirt nemcsak magasságával, hanem drámai mélységével is elvarázsol. 200 méterrel alatta a Szinva völgye tekereg, körülötte a keleti Bükk hegyei. Lillafüredről egy meredek, de látványos úton érhető el. Ezt csak biztos lábúaknak ajánlják.

Kilátás az Örvény-kőről
A kilátás az Örvény-kőről már fotón is felfoghatatlan
Fotó: Német-Bucsi Attila/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Az Örvény-kő, ami Jókait is megihlette

Az öreg bükkösből hirtelen szakad fel a 772 méter magas sziklatömb, amely egykor Jókai Mórt is megihlette, emlékművet is állítottak az emlékére. A Kis-fennsík peremén állva a Kárpátok vonulatait kémlelhetjük, miközben a lábunk alatt mélység tátong. A csúcs ördögszántásos, lépcsőzetes felszínét tavasszal lila holdviola borítja be. Olyan, mintha egy festményben járnánk.

A Molnár-szikla legendák övezte hely
A Molnár-szikla kilátóhelyhez több legenda is fűződik
Fotó: Német-Bucsi Attila/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

A szerelem tragikus őrtornya a Molnár-szikla

A legenda szerint egy molnár felesége vetette le magát erről a szikláról szerelmi bánatában. Más történet szerint fiatal szerelmesek tiltott találkozásai végződtek itt végzetesen. A mészkőoszlopon kereszt áll, a kilátás pedig csodálatos Alsóhámorra és a Bükk északkeleti csúcsaira. Lillafüredhez több legenda is kapcsolódik, az öt legismertebbet ebben a cikkben elolvashatja.

PAnoráma a gulicskáról.
Gulicska és a panoráma is lehetne a fotó címe
Fotó: Dömsödi Áron/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Gulicska, az igazi csoda

A csúcsa helyett ennek a sziklának a nyugati letöréséről a legszebb a kilátás. Innen tiszta időben a Magas- és Alacsony-Tátrától a besztercebányai hegyekig elláthatunk. Az 544 méteres hegy tetején madarak köröznek, és akár sasokat is kiszúrhatunk.

Bükki ösvény a buzgó-kőre
Ilyen a Buzgó-kőre vezető ösvény a Bükkben
Fotó: Vörös Attila/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Eldugott ékszerdoboz a Buzgó-kő

Keskeny gerinc, ördögszántásos mészkő, és 360 fokos panoráma. A kelet-bükki túrák titkos favoritja Kazincbarcikáról piros jelzésen közelíthető meg. Mályinka, Tardona, a Kis-fennsík bércei mind karnyújtásnyinak tűnnek innen.

A Lát-kő is egy csodás bükki szirt
A bükki szirtek egyik csodája a Látó-kövek
Fotó: Német-Bucsi Attila/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

A természet peremén állhatunk – szó szerint – a Látó-köveknél

Vadregényes, szűk kőlépcsők vezetnek fel Szentlélekről a sziklaperemhez, ami a Bükk-fennsík peremének számtalan kilátóhelye között is különleges helyet foglal el a Látó-kövek szirtje. Északi irányban a Lázbérci-víztározó uralja a látványt, de tiszta időben Szlovákia kárpáti magashegységeit is sorra szemlélhetjük.

A mészköves Odvas-kő egyedülálló látványt nyújt
Fotó: Németh-Bucsi Attila/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

A Bükk vad oldalát mutatja meg az Odvas-kő

A Csondró-völgy fölé magasodó, réteges mészkőbérc mintha másik világból került volna ide. A szikla szélén kövirózsák és varjúhájfélék élnek, olyan, mint egy sziklakert. A barlangokat is rejtő vidék egyedi hangulatú, eldugott hely.

Ha a Szeleta-barlangnál járunk, ne hagyjuk ki a felette levő kilátót sem
Fotó: Pálvölgyi Krisztina/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

A barlang és a fák felett a Szeletánál

Ha a legendás őskori Szeleta-barlang felé tartunk, kihagyhatatlan a néhány lépéssel odébb lévő kilátópontot. Szeleta-barlang fölötti teraszon kialakított pihenőhely. Egy esőbeállós pihenő, és egy fa korlát után olyan kilátás nyílik a Szinva völgyére, amit naplementében látni kell. A barlangban egykor ősemberek éltek. Lillafüred környékén több pazar panorámát nyújtó kilátópontot találunk, az egyik a Szeleta-barlang fölötti teraszon kialakított pihenőhely. Innen gyönyörű a kilátás a Felsőhámor házaival pöttyözött Szinva-völgyre és a hegyek között tündöklő Palotaszállóra.

Tippek, mielőtt elindulunk:

  •  nézzünk utána az időjárásnak, 
  • legyen nálunk vízálló túracipő, 
  • és készüljünk fel arra, hogy ezek a helyek élőben még szebbek, mint a fotókon. 

Ha részletesebb túrainformációkra kíváncsi, akkor tájékozódjon a Magyar Természetjáró Szövetség leírásaiból.

Ha tetszett a cikk, olvassa el a boon.hu további hasonló tartalmait is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu