Bakancslistás bükki kilátók, amiket még a helyiek sem mindig ismernek – de megéri felmenni!
Olyan helyeket hoztunk, amelyek garantáltan le fogják nyűgözni. Vannak olyan helyek a Bükkben, ahová egyszer az életben mindenképp fel kell mászni, a látvány lenyűgöző.
Elbújna a világ elől pár órára? Vagy tátott szájjal bámulná a végtelen hegyeket, völgyeket, ahogy a sziklák pereméről a semmibe nyílik a kilátás? A Bükkben ez mind együtt jár. Vad sziklák, legendák, ördögszántások és olyan panoráma, amitől nem csak a tériszonyosok kapkodnak levegő után. Túracélpontok a hétvégékre!
A Bükk koronája a Fehér-kő
Ez a hófehér, függőleges mészkőszirt nemcsak magasságával, hanem drámai mélységével is elvarázsol. 200 méterrel alatta a Szinva völgye tekereg, körülötte a keleti Bükk hegyei. Lillafüredről egy meredek, de látványos úton érhető el. Ezt csak biztos lábúaknak ajánlják.
Az Örvény-kő, ami Jókait is megihlette
Az öreg bükkösből hirtelen szakad fel a 772 méter magas sziklatömb, amely egykor Jókai Mórt is megihlette, emlékművet is állítottak az emlékére. A Kis-fennsík peremén állva a Kárpátok vonulatait kémlelhetjük, miközben a lábunk alatt mélység tátong. A csúcs ördögszántásos, lépcsőzetes felszínét tavasszal lila holdviola borítja be. Olyan, mintha egy festményben járnánk.
A szerelem tragikus őrtornya a Molnár-szikla
A legenda szerint egy molnár felesége vetette le magát erről a szikláról szerelmi bánatában. Más történet szerint fiatal szerelmesek tiltott találkozásai végződtek itt végzetesen. A mészkőoszlopon kereszt áll, a kilátás pedig csodálatos Alsóhámorra és a Bükk északkeleti csúcsaira. Lillafüredhez több legenda is kapcsolódik, az öt legismertebbet ebben a cikkben elolvashatja.
Gulicska, az igazi csoda
A csúcsa helyett ennek a sziklának a nyugati letöréséről a legszebb a kilátás. Innen tiszta időben a Magas- és Alacsony-Tátrától a besztercebányai hegyekig elláthatunk. Az 544 méteres hegy tetején madarak köröznek, és akár sasokat is kiszúrhatunk.
Eldugott ékszerdoboz a Buzgó-kő
Keskeny gerinc, ördögszántásos mészkő, és 360 fokos panoráma. A kelet-bükki túrák titkos favoritja Kazincbarcikáról piros jelzésen közelíthető meg. Mályinka, Tardona, a Kis-fennsík bércei mind karnyújtásnyinak tűnnek innen.
A természet peremén állhatunk – szó szerint – a Látó-köveknél
Vadregényes, szűk kőlépcsők vezetnek fel Szentlélekről a sziklaperemhez, ami a Bükk-fennsík peremének számtalan kilátóhelye között is különleges helyet foglal el a Látó-kövek szirtje. Északi irányban a Lázbérci-víztározó uralja a látványt, de tiszta időben Szlovákia kárpáti magashegységeit is sorra szemlélhetjük.
A Bükk vad oldalát mutatja meg az Odvas-kő
A Csondró-völgy fölé magasodó, réteges mészkőbérc mintha másik világból került volna ide. A szikla szélén kövirózsák és varjúhájfélék élnek, olyan, mint egy sziklakert. A barlangokat is rejtő vidék egyedi hangulatú, eldugott hely.
A barlang és a fák felett a Szeletánál
Ha a legendás őskori Szeleta-barlang felé tartunk, kihagyhatatlan a néhány lépéssel odébb lévő kilátópontot. Szeleta-barlang fölötti teraszon kialakított pihenőhely. Egy esőbeállós pihenő, és egy fa korlát után olyan kilátás nyílik a Szinva völgyére, amit naplementében látni kell. A barlangban egykor ősemberek éltek. Lillafüred környékén több pazar panorámát nyújtó kilátópontot találunk, az egyik a Szeleta-barlang fölötti teraszon kialakított pihenőhely. Innen gyönyörű a kilátás a Felsőhámor házaival pöttyözött Szinva-völgyre és a hegyek között tündöklő Palotaszállóra.
Tippek, mielőtt elindulunk:
- nézzünk utána az időjárásnak,
- legyen nálunk vízálló túracipő,
- és készüljünk fel arra, hogy ezek a helyek élőben még szebbek, mint a fotókon.
Ha részletesebb túrainformációkra kíváncsi, akkor tájékozódjon a Magyar Természetjáró Szövetség leírásaiból.
