Itt a nagy lehetőség, hogy együtt lélegezzen a Bükk hegységgel!

A miskolci Szeleta Park Látogatóközpont idén ősszel a kerékpársport regionális központjává válik. Augusztus végétől szeptember közepéig három, különböző tudásszintű és stílusú kerékpárost megszólító eseményt rendeznek meg a Bükk hegység páratlan szépségű útjain, a látogatóközpont és együttműködő partnerei közös szervezésében. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás szerelmesei számára új élményeket nyújtson, és a Bükköt, mint kerékpáros desztinációt népszerűsítse.

A Bükk hegység kiváló bringaútvonal Forrás: BNPI

Az eseménysorozat, mely "A Nagy Bükki Bringás SzezonZáró" fantázianevet kapta, a Szeleta Park Látogatóközpontból indul és a túrák központi helyszíneként, regisztrációs pontként és közösségi térként is funkcionál, ahol számos egyéb élményprogram is várja a látogatókat.

A Bükk hegység útjait különböző nehézségi szinteken vehetik be a bringások

1. Bükk Ring Teljesítménytúra: 2025. augusztus 30. (szombat) 8.30 – 18.00

Az Aktív Magyarország Program támogatásával a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség és a Szeleta Park Látogatóközpont szervezésében megvalósuló kerékpáros teljesítménytúra célja a kerékpározás és az aktív életmód népszerűsítése. A teljesítménytúrára azokat is várják, akik soha nem vettek még részt kerékpáros rendezvényen indulóként vagy nem rendelkeznek nagy kerékpáros rutinnal, hiszen az esemény nem csak profiknak szól! A "Bükki Bringás SzezonZáró" nyitóeseménye 110 és 47 kilométeres távokon teszi próbára az országúti kerékpárosok állóképességét a Bükk szerpentinjein. Az eseménynek immár másodszor ad helyszínt a Szeleta Park Látogatóközpont.

Nevezés: https://sportnaptar.hu/bukk-ring_CA4CCEFA5E700718