augusztus 17., vasárnap

Azta!

1 órája

Itt a nagy lehetőség, hogy együtt lélegezzen a Bükk hegységgel!

Címkék#bükk hegység#teljesítménytúra#Szeleta Park#Miskolc#kerékpár

Bárki regisztrálhat a háromfordulós eseményre. A Bükk hegység páratlan szépségű útjain tekerhet.

Boon.hu
Itt a nagy lehetőség, hogy együtt lélegezzen a Bükk hegységgel!

Bringásokat vár a Bükk hegység

Forrás: BNPI

A miskolci Szeleta Park Látogatóközpont idén ősszel a kerékpársport regionális központjává válik. Augusztus végétől szeptember közepéig három, különböző tudásszintű és stílusú kerékpárost megszólító eseményt rendeznek meg a Bükk hegység páratlan szépségű útjain, a látogatóközpont és együttműködő partnerei közös szervezésében. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás szerelmesei számára új élményeket nyújtson, és a Bükköt, mint kerékpáros desztinációt népszerűsítse.

A Bükk hegység kerékpártúra néhány bringása az erdőben
A Bükk hegység kiváló bringaútvonal Forrás: BNPI

Az eseménysorozat, mely "A Nagy Bükki Bringás SzezonZáró" fantázianevet kapta, a Szeleta Park Látogatóközpontból indul és a túrák központi helyszíneként, regisztrációs pontként és közösségi térként is funkcionál, ahol számos egyéb élményprogram is várja a látogatókat.

A Bükk hegység útjait különböző nehézségi szinteken vehetik be a bringások

1. Bükk Ring Teljesítménytúra: 2025. augusztus 30. (szombat) 8.30 – 18.00

Az Aktív Magyarország Program támogatásával a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség és a Szeleta Park Látogatóközpont szervezésében megvalósuló kerékpáros teljesítménytúra célja a kerékpározás és az aktív életmód népszerűsítése. A teljesítménytúrára azokat is várják, akik soha nem vettek még részt kerékpáros rendezvényen indulóként vagy nem rendelkeznek nagy kerékpáros rutinnal, hiszen az esemény nem csak profiknak szól! A "Bükki Bringás SzezonZáró" nyitóeseménye 110 és 47 kilométeres távokon teszi próbára az országúti kerékpárosok állóképességét a Bükk szerpentinjein. Az eseménynek immár másodszor ad helyszínt a Szeleta Park Látogatóközpont.

Nevezés: https://sportnaptar.hu/bukk-ring_CA4CCEFA5E700718

2. IX. Bükk Kupa – Somogyi József Emlékverseny: 2025. szeptember 13-14. (szombat-vasárnap) – egész napos programok

Az egyenkénti indítású hegyi kerékpáros időfutam verseny és gyermek kerékpáros verseny idén Miskolcon a Szeleta Parkban és Jávorkúton kerül megrendezésre. Fő szervezői a Bükk kupa és az MRCC - Miskolci Road Cycling Club. A szervezők között új szereplő Szeleta Park Látogatóközpont, amellyel közösen bonyolították a tavaszi Nőnapi Tekerés nagysikerű eseményt.

A rendezvény támogatói:

  • Miskolc MJV Önkormányzata, az
  • Aktív Magyarország Fejlesztési Központ, a 
  • Miskolci Kulturális Központ, a 
  • MIDMAR, az 
  • Északerdő Zrt., a 
  • Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület 

és még számos egyéb támogató és szervezet.

Idén is fantasztikusan jó programok és élmények várnak a résztvevőkre, látogatókra

09.13. SZOMBAT 9.00 -21.00

  • Családi túra és egy szuper, egész napos meglepetés programsorozat kicsiknek és nagyoknak!
  • Pontgyűjtő játékok és verseny ajándékokért
  • IX. BÜKK KUPA gyermek kerékpárverseny a Szeleta Parkban
  • Koncert

09.14. VASÁRNAP 8.00 - beérkezésig

IX. BÜKK KUPA: Hegyi időfutam 10 km-es távon, 350 méteres külön díjazású sprintszakasszal. Rajt az Ómassai úton a Jávorkúti elágazásban, a kisvasúti kereszteződésben lévő parkolóból. Cél: Jávorkúton a turistaház előtt.

MINI BÜKK KUPA: 250 m egyéni indítású időfutam (0-12 éves gyerekek számára) Jávorkúton.

Részletes információk, az esemény oldala:

https://www.facebook.com/kerekparverseny/?locale=hu_HU

3. 28. Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra: 2025. szeptember 21. (vasárnap) 8.00-18.00

A hagyományokhoz hűen, idén, ősszel is megrendezésre kerül a Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra. A teljesítménytúra helyszínéül korábban a látogatóközpont elődje, a Herman Ottó Emlékpark szolgált és a hagyományokhoz visszatérve az új intézményben másodszor kerül sor az esemény megrendezésére.

Ahogy tavasszal, most is borítékolható a családias hangulat! A szervezők (a Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra csoport és a Szeleta Park), az őszülő Bükk hegység legszebb tájaira invitálják a bringásokat.

Mini távval is kedveskednek a legkisebbeknek és egyes útvonalak megújultak. Egy könnyed, családbarát kerékpáros nap, ahol a rövidebb és hosszabb távok mellett szintén készülnek játékos feladatokkal, megszólítva a legkisebbeket és a hobbi kerékpárosokat is. Az ellenőrző pontokon házias, finom falatok, frissítők várják a résztvevőket, melyek közül a közkedvelt piros zsíros kenyér sem marad majd ki!

Várható távok: Mini / 38 / 50 / 80 / 130

Részletes információk, az esemény oldala:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61577899947305

A Szeleta Park Látogatóközpont küldetése, hogy összekösse az embereket a Bükk természeti és kulturális örökségével. Ez az eseménysorozat tökéletesen illeszkedik ebbe a filozófiába, hiszen a kerékpározás az egyik legjobb módja a táj felfedezésének" – emlékeztetett a Szeleta Park Látogatóközpont vezetője, Bíró Tibor. "Partnereinkkel közösen egy olyan hagyományteremtő rendezvénysorozatot szeretnénk létrehozni, amely évről évre visszavonzza a kerékpárosokat a régióba.

A rendezvényekről és a nevezésről bővebb információ a Szeleta Park Látogatóközpont és a társszervezők online felületein található.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

