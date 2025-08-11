augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

20°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodaszép

27 perce

Ha nem ismeri fel, hol van ez a borsodi csoda, kattintson a teljes fotóért!

Címkék#óriásszalamandra#Borsodi Zóna#Aggteleki Nemzeti Park

A Borsodi Zóna fotósa mindig azt az arcát mutatja Borsodnak, ami miatt számunkra a legszebb. A napokban újra egy különleges pillanatot kapott el. A napkelte fényei és a reggeli köd varázslatosan borította be a tájat. A fotó borsodi tájon készült, ha nem ismeri fel, a teljes fotó segít!

Boon.hu
Ha nem ismeri fel, hol van ez a borsodi csoda, kattintson a teljes fotóért!

Ha egy kicsit lejjebb görget, láthatja a teljes képet!

Forrás: Facebook/Borsodi Zóna

A Borsodi Zóna Facebook-oldala mindig megmelengeti borsodi szívünket. A Rudabányai-hegység egyik legkülönlegesebb látványossága a Jósvafő közelében található óriásszalamandra, amelyet fehér kavicsokból alakítottak ki a domboldalban. Az alkotás a környék egyik jelképes állatfajára, a foltos szalamandrára utal, amely a borsodi erdők lakója, és az Aggteleki Nemzeti Park címerállata.

Borsod egyik csodája a kövekből kirakott szalamandra.
Így már felismeri, Borsod mely vidékén készült ez a fotó?
Forrás:  Facebook/Borsodi Zóna

Hogyan készült ez a borsodi óriás?

Az alkotást a helyi közösség és természetvédők együtt hozták létre, célja pedig az volt, hogy felhívja a figyelmet a térség egyedülálló élővilágára. A kavicsokból kirakott minta évente karbantartást igényel, hogy a természet ne fedje be teljesen. A különleges formát csak magasabbról lehet igazán látni, így drónfotósok kedvelt témája lett.

Mit érdemes még megnézni a környéken?

A Baradla-tető környéke a Baradla-barlang bejárataihoz és az Aggteleki Nemzeti Parkhoz is közel fekszik, így érdemes összekötni a látogatást barlangtúrával. Jósvafő bájos házai, a Tengerszem-tó, a Rudabányai Bányatavak és az aggteleki kilátópontok mind könnyen elérhetők. A környék kiváló kirándulóhely, ahol a természeti csodák és a kultúrtörténeti értékek együtt kínálnak élményt.

Ha tetszett a cikk, olvassa el további tartalmainkat is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu