32 perce
Ha nem ismeri fel, hol van ez a borsodi csoda, kattintson a teljes fotóért!
A Borsodi Zóna fotósa mindig azt az arcát mutatja Borsodnak, ami miatt számunkra a legszebb. A napokban újra egy különleges pillanatot kapott el. A napkelte fényei és a reggeli köd varázslatosan borította be a tájat. A fotó borsodi tájon készült, ha nem ismeri fel, a teljes fotó segít!
Ha egy kicsit lejjebb görget, láthatja a teljes képet!
Forrás: Facebook/Borsodi Zóna
A Borsodi Zóna Facebook-oldala mindig megmelengeti borsodi szívünket. A Rudabányai-hegység egyik legkülönlegesebb látványossága a Jósvafő közelében található óriásszalamandra, amelyet fehér kavicsokból alakítottak ki a domboldalban. Az alkotás a környék egyik jelképes állatfajára, a foltos szalamandrára utal, amely a borsodi erdők lakója, és az Aggteleki Nemzeti Park címerállata.
Hogyan készült ez a borsodi óriás?
Az alkotást a helyi közösség és természetvédők együtt hozták létre, célja pedig az volt, hogy felhívja a figyelmet a térség egyedülálló élővilágára. A kavicsokból kirakott minta évente karbantartást igényel, hogy a természet ne fedje be teljesen. A különleges formát csak magasabbról lehet igazán látni, így drónfotósok kedvelt témája lett.
Mit érdemes még megnézni a környéken?
A Baradla-tető környéke a Baradla-barlang bejárataihoz és az Aggteleki Nemzeti Parkhoz is közel fekszik, így érdemes összekötni a látogatást barlangtúrával. Jósvafő bájos házai, a Tengerszem-tó, a Rudabányai Bányatavak és az aggteleki kilátópontok mind könnyen elérhetők. A környék kiváló kirándulóhely, ahol a természeti csodák és a kultúrtörténeti értékek együtt kínálnak élményt.
