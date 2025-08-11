Ha nem ismeri fel, hol van ez a borsodi csoda, kattintson a teljes fotóért!

A Borsodi Zóna Facebook-oldala mindig megmelengeti borsodi szívünket. A Rudabányai-hegység egyik legkülönlegesebb látványossága a Jósvafő közelében található óriásszalamandra, amelyet fehér kavicsokból alakítottak ki a domboldalban. Az alkotás a környék egyik jelképes állatfajára, a foltos szalamandrára utal, amely a borsodi erdők lakója, és az Aggteleki Nemzeti Park címerállata.

Így már felismeri, Borsod mely vidékén készült ez a fotó?

Forrás: Facebook/Borsodi Zóna

Hogyan készült ez a borsodi óriás?

Az alkotást a helyi közösség és természetvédők együtt hozták létre, célja pedig az volt, hogy felhívja a figyelmet a térség egyedülálló élővilágára. A kavicsokból kirakott minta évente karbantartást igényel, hogy a természet ne fedje be teljesen. A különleges formát csak magasabbról lehet igazán látni, így drónfotósok kedvelt témája lett.

Mit érdemes még megnézni a környéken?

A Baradla-tető környéke a Baradla-barlang bejárataihoz és az Aggteleki Nemzeti Parkhoz is közel fekszik, így érdemes összekötni a látogatást barlangtúrával. Jósvafő bájos házai, a Tengerszem-tó, a Rudabányai Bányatavak és az aggteleki kilátópontok mind könnyen elérhetők. A környék kiváló kirándulóhely, ahol a természeti csodák és a kultúrtörténeti értékek együtt kínálnak élményt.