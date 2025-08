A hely, amiről azt hitte, csak Photoshoppal létezik, Borsodban van! - fotók, videó

Nemcsak zavarba ejtően szép látvány, sok más szempontból is ritkaság

A tó környezete nemcsak geológiai, hanem paleontológiai szempontból is rendkívüli jelentőséggel bír. Az itt feltárt üledékes rétegekben a tudósok 10 millió éves élőlények maradványaira bukkantak. Előkerültek egykori orrszarvúk, őslovak, sőt masztodonok csontjai is. A legnagyobb felfedezés azonban egy Rudapithecus hungaricus nevű főemlős állkapocstöredéke volt – ez a lelet a jelenkori emberszabású majmok és az ember egyik közös ősének bizonyítéka. A tudomány számára felbecsülhetetlen értékű felfedezésről van szó, amely nemzetközi érdeklődést is kiváltott.

Mesélő tanösvény öleli körül

A tó köré épített tanösvény nemcsak kirándulási lehetőség, hanem komplex ismeretterjesztő élmény is. Az útvonal mentén információs táblák, padok, kilátópontok, sőt mobilstég is várja a látogatókat. A tanösvény állomásai a térség földtani és régészeti sajátosságait mutatják be, miközben a látvány is magával ragadó.

Egykor a bánya éltette a vidéket

A bányászat virágkora a 19. század végén kezdődött, amikor modern módszerekkel újraindult a kitermelés. A munkaerő egy részét más régiókból – főként a Felvidékről – telepítették be, így alakult ki Rudabánya újkori arculata. A szocializmus idején a környék egyik legfontosabb ipari központjává vált, vasércdúsítóval és fejlett infrastruktúrával. A bánya bezárása után sokan elköltöztek, az ipari létesítményeket lebontották, és a természet azonban csendben elkezdte visszahódítani a területet.