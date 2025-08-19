augusztus 19., kedd

Boltzár jön. Éhen halunk az ünnepen?

Közeledik az államalapítás ünnepe, és aki a nagybevásárlást augusztus 20-ára, szerdára hagyná, az pórul jár. A korábbi évekhez hasonlóan a legtöbb bolt zárva tart az ünnepnapon, így érdemes előre gondolkodni. A nagy láncok mind bezárnak, de ahogy lenni szokott, lesznek kivételek, ahol a legszükségesebbeket mégis beszerezhetjük.

Az államalapítás ünnepe 2025-ben szerdai napra esik, így hosszú hétvégével nem, de egy munkaszüneti nappal számolhatunk a hét közepén. A Világgazdaság cikke alapján összegyűjtöttük, hogy ez hogyan érinti a boltok nyitvatartsát. A nagy áruházláncok már döntöttek, és a szabályozásnak megfelelően egységesen a zárvatartás mellett döntöttek. A hét többi napján, tehát kedden és csütörtökön is, a megszokott rend szerint várják a vásárlókat.

Ezt sem csinálhatjuk majd a legtöbb boltban huszadikán

Ezek a boltok biztosan zárva tartanak

A legnagyobb láncok mind megerősítették, hogy augusztus 20-án nem nyitnak ki. Zárva lesz tehát az összes Aldi, Lidl, Penny és Auchan áruház. A Tesco sem tesz kivételt, sem a hipermarketek, sem a szupermarketek nem lesznek látogathatók. A Spar és Interspar üzletek szintén zárva tartanak, de itt van egy fontos kivétel, amire később kitérünk. A CBA és Príma üzletei is csatlakoznak a boltzárhoz. Az ünnepi nyitva(zárva)tartás nemcsak az élelmiszerboltokat érinti: a lakberendezési és barkácsáruházak, így az IKEA, az OBI és a Praktiker ajtajai is zárva maradnak szerdán.

Ahol mégis vásárolhatunk: a kivételek listája

Bár a nagybevásárlás kizárt, nem maradunk teljesen lehetőségek nélkül, ha sürgősen szükségünk lenne valamire. A legfontosabb kivételt a benzinkutakon található üzletek jelentik. A Spar tájékoztatása szerint az OMV kutakon található Spar Express és a DeSpar egységek közül több is nyitva lesz a nemzeti ünnepen. Emellett egyes kisebb Spar partner és Spar market áruházak is fogadhatnak vásárlókat.

A szabályozás általánosságban lehetővé teszi a nyitvatartást a benzinkutak shopjainak, a non stop boltoknak, az újságárusoknak, a virágboltoknak és az édességboltoknak. Nyitva lehetnek továbbá azok a trafikok, ahol a tulajdonos vagy a családja áll a pultban. A gyógyszertárak közül kizárólag a kijelölt ügyeletes, illetve a 0-24 órában működő patikák lesznek elérhetők. A vendéglátóegységek, éttermek és fagylaltozók természetesen szintén nyitva tarthatnak.

Szóval az államalapítás ünnepén bolt helyett menjünk inkább falunapra!

 

