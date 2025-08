Poénnak indult, most gyűjtők vetekednek érte + fotók, videó

A Lidl-ös BMX

A Lidl-ben elkezték árulni ezeket a saját logós termékeket, mint papucs, póló, sapka, cipő. Vettem ilyeneket, megtetszett és feltettem a Facebookra, ahogy ezekben vagyok felöltözve. Erre sokan kérdezték tőlem, hogy miért nem csinálok mellé egy biciklit

– mesélte Hajdú Róbert.

– Egy hetem volt a BMX találkozóig, de gondoltam, addig megcsinálom. Kedden fújtam le, szerdán elkezdtem felmatricázni, miután pedig kész lett, bevittem a biciklit egy Lidl áruházba, ahol csináltunk vele képeket. A találkozón pedig aztán egy különdíjat is kapott. Június végén töltöttük fel a TikTokra. Később hallottam, hogy a telefon folyton csipog. Gyakorlatilag újra kellett indítani és akkor vettük észre, hogy már 60 ezer like van rajta, továbbá rengeteg hozzászólás és megosztás. Ma már 6 és fél milliónál tart a megtekintés. Így robbant hát be a közösségi médiába az egyik alkotásom – folytatta a történetet.

A tandem bicikli

A BMX építők körében a tandem BMX durrant nagyot. Kétszemélyes és két felnőtt embert elbír.

Azért ha két nyolcvan kilós ember felül rá, azzal meg is kell tudni állni

– jegyezte meg Róbert.

Ezért van rajta két ülés mellett két patkófék és a hátsó keréken plusz kontra fék.

A művész saját kedvence

Róbert személyes kedvence az a bicikli, amivel nap mint nap jár:

– Sokhoz van kötődés, főleg az épített biciklikhez, mert azokkal rengeteg munka van és több napig csak azzal az egyel foglalkozok, amelyiken épp dolgozom. Azért ezt szeretem a legjobban, mert a legjobb alkatrészekből van összerakva és minden nap látom, használom.