augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó

3 órája

Olyan luxusautót árulnak Miskolcon, amilyet az emberek többsége életében nem lát – az ára is ezt tükrözi

Címkék#eladó#autó#Miskolc#Bentley

Ezt a nem mindennapi járművet éppen a vármegyeszékhelyen árulják.

Olyan luxusautót árulnak Miskolcon, amilyet az emberek többsége életében nem lát – az ára is ezt tükrözi

A fotó illusztráció

Forrás: NorthSky Films / Shutterstock.com

Az alábbi Bentley Bentayga eladó. A 2023-as évjáratú, benzines autó főbb jellemzői közé tartozik, hogy panorámatetős, ülésszellőzéstetése is van és újszerű állapotú.

Ezt a Bentley-t árulják Miskolcon
Forrás: hasznaltauto.hu

Ez után biztosan megfordulnak az utcán. A különleges luxusautó lóereje pedig nem kevesebb, mint 549.

Sokszínű felszereltségéről tanúskodik az a hosszú lista, amely magában foglalja a beltéri, a műszaki, a kültéri és az egyéb felszereltségeket is.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Bentley Bentayga S V8 eladó első tulajdonostól, sérülésmentes, teljes karosszériavédő fóliával ellátott, Black Crystal külső színnel, elegáns Newmarket Tan (főbőr) és Beluga (másodlagos bőr) belső színkombinációval. Az autó nemcsak megjelenésében exkluzív, hanem rendkívül gazdag extralistával is rendelkezik. Főbb extrák: Egyedi fényezés: Black Crystal 22 S Directional fekete fényezésű könnyűfém keréktárcsák Karbon betétek (műszerfal, középkonzol, ajtóbetétek) Ötszemélyes komfort üléscsomag Kontrasztos díszvarrások Bentley emblémák kontrasztos kivitelben Fűthető, kétszínű, háromküllős, bőrborítású kormánykerék S Színcsomag Bentayga Styling csomag Touring csomag (vezetéstámogató rendszerek) Diamond Quilting csomag (rombuszmintás steppelések) Sport kipufogórendszer Piros féknyergekkel ellátott standard fékrendszer Fűthető, akusztikusan szigetelt, infravédelmes első szélvédő Sötétített üvegek hátul (Privacy Glass) LED üdvözlőfények Hangulatvilágítás (Mood Lighting) Távirányítós garázskapu-nyitó Prémium velúr szőnyegek elől és hátul (Deep Pile Overmats) Váltókar Newmarket Tan színben [...]

– áll a leírásban. A városi terepjáró áráról és további részleteiről a hasznaltauto.hu-n tájékozódhatsz.

Neked hogy tetszik ez az autó?

Ezek is érdekelhetnek:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu