Telihold, bor és zene: fergeteges hangulat volt az Avasi Kvaterkán - fotókkal
Augusztus 9-én este a Kisavas minden zegzugát megtöltötték az emberek, a zene és persze a legjobb borok. Az Avasi Kvaterka újra bebizonyította, hogy Miskolc egyik legkedveltebb boros eseménye.
Tökéletes idő, tökéletes hangulat a Kisavason
Fotó: GE
Az Avasi Kvaterka már napközben változatos programokkal várta a látogatókat. A mozogni vágyók a Kvaterka Aktív+ sportos és könnyed programjaiból választhattak, az erről szóló beszámolónkat ebben a cikkben olvashatja. Amikor pedig leszállt az este, és a telihold aranyfénnyel vonta be a Kisavast, és megteltek a pincék közötti utcácskák.
Az Avasi Kvaterka elmaradhatatlan része a bor mellett a zene
Az Avasi Présház udvarát jazzes, könnyed nyáresti dallamok töltötték meg, majd a pult mögött a DJ gondoskodott a lüktető ritmusokról. Az Avasi Álom Pincében a szaxofon hangja és az Anita Jazz Production sanzon-, jazz- és popfúziója varázsolta el a vendégeket. A feldolgozások mellett saját dalaikat is bemutatták, megfűszerezve egy csipet titkos hozzávalóval.
Avasi Kvaterka augusztusbanFotók: Galambos Eszter
A Kvaterka színpadon a country hódított
A színpadon country táncosok látványos produkciója, a Johnny Cash Show ikonikus dalai és a záró DJ-szett gondoskodtak arról, hogy a látogatók hajnalig kitartsanak a zene és a bor bűvkörében. A rendezvény olyan volt, mintha valaki megírta volna egy tökéletes nyári este receptjét: jó zene, még jobb borok és fergeteges hangulat. A Kisavas varázsa most is működött: az Avasi Kvaterka méltóképpen zárta a nyári boros szezont Miskolcon.
