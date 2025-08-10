augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Így buliztak

1 órája

Telihold, bor és zene: fergeteges hangulat volt az Avasi Kvaterkán - fotókkal

Címkék#Avasi Kvaterka#Miskolc#program#bor

Augusztus 9-én este a Kisavas minden zegzugát megtöltötték az emberek, a zene és persze a legjobb borok. Az Avasi Kvaterka újra bebizonyította, hogy Miskolc egyik legkedveltebb boros eseménye.

Boon.hu
Telihold, bor és zene: fergeteges hangulat volt az Avasi Kvaterkán - fotókkal

Tökéletes idő, tökéletes hangulat a Kisavason

Fotó: GE

Az Avasi Kvaterka már napközben változatos programokkal várta a látogatókat. A mozogni vágyók a Kvaterka Aktív+ sportos és könnyed programjaiból választhattak, az erről szóló beszámolónkat ebben a cikkben olvashatja. Amikor pedig leszállt az este, és a telihold aranyfénnyel vonta be a Kisavast, és megteltek a pincék közötti utcácskák.

Avasi Kvaterka augusztusban.
Hangulatos fények, zene és a legjobb borok az Avasi Kvaterka hozzávalói
Fotó: GE

Az Avasi Kvaterka elmaradhatatlan része a bor mellett a zene

Az Avasi Présház udvarát jazzes, könnyed nyáresti dallamok töltötték meg, majd a pult mögött a DJ gondoskodott a lüktető ritmusokról. Az Avasi Álom Pincében a szaxofon hangja és az Anita Jazz Production sanzon-, jazz- és popfúziója varázsolta el a vendégeket. A feldolgozások mellett saját dalaikat is bemutatták, megfűszerezve egy csipet titkos hozzávalóval.

Avasi Kvaterka augusztusban

Fotók: Galambos Eszter

A Kvaterka színpadon a country hódított

A színpadon country táncosok látványos produkciója, a Johnny Cash Show ikonikus dalai és a záró DJ-szett gondoskodtak arról, hogy a látogatók hajnalig kitartsanak a zene és a bor bűvkörében. A rendezvény olyan volt, mintha valaki megírta volna egy tökéletes nyári este receptjét: jó zene, még jobb borok és fergeteges hangulat. A Kisavas varázsa most is működött: az Avasi Kvaterka méltóképpen zárta a nyári boros szezont Miskolcon.

Aki pedig bor helyett a gint választotta, az sem unatkozott Miskolcon, hiszen Miskolctapolca ezen a hétvégén adott otthont az első Gin &Gasztro Fesztiválnak. Erről is olvashat a boon.hu-n!

Nemcsak Miskolc, hanem Borsod számos települése várta változatos programmal a látogatókat augusztus második hétvégéjén. Ezekből is hoztunk egy ízelítőt.

 

