Telihold, bor és zene: fergeteges hangulat volt az Avasi Kvaterkán - fotókkal

Az Avasi Kvaterka már napközben változatos programokkal várta a látogatókat. A mozogni vágyók a Kvaterka Aktív+ sportos és könnyed programjaiból választhattak, az erről szóló beszámolónkat ebben a cikkben olvashatja. Amikor pedig leszállt az este, és a telihold aranyfénnyel vonta be a Kisavast, és megteltek a pincék közötti utcácskák.

Hangulatos fények, zene és a legjobb borok az Avasi Kvaterka hozzávalói

Fotó: GE

Az Avasi Kvaterka elmaradhatatlan része a bor mellett a zene

Az Avasi Présház udvarát jazzes, könnyed nyáresti dallamok töltötték meg, majd a pult mögött a DJ gondoskodott a lüktető ritmusokról. Az Avasi Álom Pincében a szaxofon hangja és az Anita Jazz Production sanzon-, jazz- és popfúziója varázsolta el a vendégeket. A feldolgozások mellett saját dalaikat is bemutatták, megfűszerezve egy csipet titkos hozzávalóval.