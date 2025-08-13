augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Íme, a Szerencsi Artúr Napok Fesztivál teljes programja!

Idén is hatalmas bulira készülhet Szerencs! Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál a legnagyobb hazai sztárok mellett idén egy külföldi fellépőt is villant! Mutatjuk a fesztivál teljes programját.

Boon.hu
Fergeteges hangulat és a legnagyobb sztárok várnak Szerencsen

Forrás: Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál

Fotó: Orosz Péter

Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját, ami augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. Az elmúlt évben rekord számú, mintegy ötvenezer látogató bulizott együtt a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon. A hangulat garantált, hiszen óriási színpadok, interaktív kivetítők, az ország legismertebb előadói, és egy külföldi világsztár gondoskodnak róla, hogy egyetlen perc se teljen unalmasan. 

A legnagyobb sztárokat hozza el a Szerencsi Artúr Napok Fesztivál 2025-ben.
Minden évben fergeteges a kínálat és a hangulat is a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon.
Fotó: Orosz Péter / Forrás: Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál 

Az Artúr Napok Fesztivál teljes programja

Összegyűjtöttük az Artúr Napok teljes zenei kínálatát, hogy csak választania kelljen.

Augusztus 22. péntek

18.30   Magna Cum Laude

20.00   Curtis

21.15     Kowalsky meg a Vega

23.00   BSW

0.15      Cascada

1.15       DR BRS

Augusztus 23. szombat

17.45   Ács Fruzsi

18.30   Gáspár Laci

20.00   TNT

21.30    T.Danny

22.45    Tankcsapda

0.15      Ámokfutók live show

1.30      Regán Lili

Augusztus 24. vasárnap

17.00   Krisz Rudi

18.15    Neoton Família sztárjai

19.45    Hooligans

21.30    Follow the flow

22.45    Valmar

0.00     Tűzijáték

 

