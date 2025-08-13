42 perce
Íme, a Szerencsi Artúr Napok Fesztivál teljes programja!
Idén is hatalmas bulira készülhet Szerencs! Az 5. Szerencsi Artúr Napok Fesztivál a legnagyobb hazai sztárok mellett idén egy külföldi fellépőt is villant! Mutatjuk a fesztivál teljes programját.
Fergeteges hangulat és a legnagyobb sztárok várnak Szerencsen
Forrás: Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál
Fotó: Orosz Péter
Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját, ami augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. Az elmúlt évben rekord számú, mintegy ötvenezer látogató bulizott együtt a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon. A hangulat garantált, hiszen óriási színpadok, interaktív kivetítők, az ország legismertebb előadói, és egy külföldi világsztár gondoskodnak róla, hogy egyetlen perc se teljen unalmasan.
Az Artúr Napok Fesztivál teljes programja
Összegyűjtöttük az Artúr Napok teljes zenei kínálatát, hogy csak választania kelljen.
Augusztus 22. péntek
18.30 Magna Cum Laude
20.00 Curtis
21.15 Kowalsky meg a Vega
23.00 BSW
0.15 Cascada
1.15 DR BRS
Augusztus 23. szombat
17.45 Ács Fruzsi
18.30 Gáspár Laci
20.00 TNT
21.30 T.Danny
22.45 Tankcsapda
0.15 Ámokfutók live show
1.30 Regán Lili
Augusztus 24. vasárnap
17.00 Krisz Rudi
18.15 Neoton Família sztárjai
19.45 Hooligans
21.30 Follow the flow
22.45 Valmar
0.00 Tűzijáték
A régió további híreiért kövesse a boon.hu-t!
Marics Peti nem tűrhette, hogy exe elvigye a showt – ő is Borsodba jön!
Lehullt a lepel, már tudjuk, melyik világsztár érkezik a szerencsi fesztiválra!
Hatalmas bulira készülhet Szerencs, mutatjuk az idei Artúr Napok fellépőit!