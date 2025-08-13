Íme, a Szerencsi Artúr Napok Fesztivál teljes programja!

Idén immár ötödik alkalommal rendezik meg a régió legnagyobb zenei fesztiválját, ami augusztus 22. és 24. között ismét Szerencs szívébe csábítja a fesztiválozókat. Az elmúlt évben rekord számú, mintegy ötvenezer látogató bulizott együtt a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon. A hangulat garantált, hiszen óriási színpadok, interaktív kivetítők, az ország legismertebb előadói, és egy külföldi világsztár gondoskodnak róla, hogy egyetlen perc se teljen unalmasan.

Minden évben fergeteges a kínálat és a hangulat is a Szerencsi Artúr Napok Fesztiválon.

Fotó: Orosz Péter / Forrás: Szerencsi ARTÚR NAPOK Fesztivál

Az Artúr Napok Fesztivál teljes programja

Összegyűjtöttük az Artúr Napok teljes zenei kínálatát, hogy csak választania kelljen.

Augusztus 22. péntek 18.30 Magna Cum Laude 20.00 Curtis 21.15 Kowalsky meg a Vega 23.00 BSW 0.15 Cascada 1.15 DR BRS

Augusztus 23. szombat 17.45 Ács Fruzsi 18.30 Gáspár Laci 20.00 TNT 21.30 T.Danny 22.45 Tankcsapda 0.15 Ámokfutók live show 1.30 Regán Lili

Augusztus 24. vasárnap 17.00 Krisz Rudi 18.15 Neoton Família sztárjai 19.45 Hooligans 21.30 Follow the flow 22.45 Valmar 0.00 Tűzijáték