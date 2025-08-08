Az aranyat is felszolgálják egy miskolci étteremben

Azt gondolhatnánk, hogy az évek során már mindent láttunk a Vendéglő a Pisztrángoshoz étlapján, ami hal. Tévedtünk. Előrukkoltak egy olyan újdonsággal, ami még a sokat látott vendégeket is meglepheti. Aranypisztráng. Jól olvasták! Aranypisztráng. Nem festékről vagy valamilyen trükkről van szó, ez a hal a természetben is ilyen gyönyörű, aranyló narancsos színben pompázik, egy ritka mutációnak köszönhetően.

Nem fogunk vele minden sarkon találkozni, annyi bizonyos. A Facebook posztjuk szerint csak nagyon kevés helyen tenyésztik, mert kényes jószág, imádja a tiszta, hideg hegyi vizet. Pontosan ettől lesz igazi különlegesség, nem egy hétköznapi fogás, valami amiért igazán megéri elmenni a festői, Lillafüredtől nem messze található helyszínre.

Persze nemcsak a színe a lényeg. A kóstolók szerint a húsa elképesztően finom, semmi máshoz nem fogható. Van egy kellemes, vajas íze, mégis könnyű, nem egy nehéz étel. A Vendéglőben ráadásul arra is kiemelten figyelnek, hogy a vendégnek ne kelljen a szálkákkal bajlódnia, a hal szakszerűen megtisztítva, szálkamentesen kerül a tányérra.