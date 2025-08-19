Sok helyi úgy tudja, arany van a patakmedrekben, a kincskeresők mekkája ez a borsodi település - videóval

Ha kincsvadászatra vágyik, mindenképpen el kell jutnia a borsodi településre, Telkibányára. A 2011-ben kialakított Aranyásók útja tanösvény kiváló kiindulópont a kincskeresőknek. A Gyepü-hegytől a Kánya-hegyen át a Fehér-hegyig vezető ösvényen több ezer horpa, beomlott akna és elfeledett táró mesél a 13. század óta zajló bányászatról. A Teréz és Mária tárók közül az egyik még ma is járható, és belépve könnyű elképzelni, milyen volt fáklyafény mellett, kézi szerszámokkal aranyat keresni. A tanösvény nemcsak földtani érdekességeket kínál, hanem a régi bányászélet hangulatát is visszahozza.

Ha aranyat nem is, de kristályokat például nagyon könnyen találhatunk

Forrás: YouTube/Hello Hungary

Aranymosás a Veres-pataknál?

A helyiek közül sokan úgy tudják, hogy a patakok medrében apró aranyszemcsék lapulnak. Ha aranyat nem is biztos, hogy találunk, a legendás túravezető, Bartók József – vagy ahogy mindenki ismeri, Telkimanó – túráin kipróbálhatjuk a kincskeresést. A Hello Hungary videójában Telkimanó megmutatta, hogy milyen kincseket lehet pillanatok alatt találni a gyönyörű természeti környezetben.

Legendák aranyozzák a település történetét

Telkibánya történetét nemcsak a tárnák, hanem a legendák is aranyozzák. Az egyik legismertebb történet a Vörösvízi bánya katasztrófájáról szól, amikor a bányászok figyelmen kívül hagyták a veszélyjelzést, és a beomlás örökre magával temette őket. A monda szerint a patak vize ettől lett vörös, és a hely neve is innen ered. Ezeket a történeteket az Aranybánya Üdülőpark és a helyi kiállítások is életre keltik.