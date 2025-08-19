1 órája
Sok helyi úgy tudja, arany van a patakmedrekben, a kincskeresők mekkája ez a borsodi település - videóval
Van egy falu a Zempléni-hegység ölelésében, ahol a múlt még mindig aranyat ér. Telkibánya olyan, mint egy időkapszula, amely a középkor bányászkincseit és legendáit őrzi. Itt működött Európa legnagyobb aranybányája, és a település még ma is a kincskeresők mekkája.
Ha kincsvadászatra vágyik, mindenképpen el kell jutnia a borsodi településre, Telkibányára. A 2011-ben kialakított Aranyásók útja tanösvény kiváló kiindulópont a kincskeresőknek. A Gyepü-hegytől a Kánya-hegyen át a Fehér-hegyig vezető ösvényen több ezer horpa, beomlott akna és elfeledett táró mesél a 13. század óta zajló bányászatról. A Teréz és Mária tárók közül az egyik még ma is járható, és belépve könnyű elképzelni, milyen volt fáklyafény mellett, kézi szerszámokkal aranyat keresni. A tanösvény nemcsak földtani érdekességeket kínál, hanem a régi bányászélet hangulatát is visszahozza.
Aranymosás a Veres-pataknál?
A helyiek közül sokan úgy tudják, hogy a patakok medrében apró aranyszemcsék lapulnak. Ha aranyat nem is biztos, hogy találunk, a legendás túravezető, Bartók József – vagy ahogy mindenki ismeri, Telkimanó – túráin kipróbálhatjuk a kincskeresést. A Hello Hungary videójában Telkimanó megmutatta, hogy milyen kincseket lehet pillanatok alatt találni a gyönyörű természeti környezetben.
Legendák aranyozzák a település történetét
Telkibánya történetét nemcsak a tárnák, hanem a legendák is aranyozzák. Az egyik legismertebb történet a Vörösvízi bánya katasztrófájáról szól, amikor a bányászok figyelmen kívül hagyták a veszélyjelzést, és a beomlás örökre magával temette őket. A monda szerint a patak vize ettől lett vörös, és a hely neve is innen ered. Ezeket a történeteket az Aranybánya Üdülőpark és a helyi kiállítások is életre keltik.
Koncz Káplár és az emléktáró
A főutcán álló Koncz Káplár emléktárója igazi időkapu. A bányászcsille, Szent Katalin alakja és a kis bányászlámpa mind a középkor kemény 12 órás műszakjaira emlékeztetnek. Az emléktárót a falu lakói hozták létre összefogással és talán pont olyan közösségi erővel, amilyen a bányászat fénykorában jellemezte a települést.
Ha nem fáradtunk el a kincskeresésben, további élmények várnak ránk
- Kincskeresés után érdemes felkeresni Telkibánya további látnivalóit is, nem mindennapi kalandokért.
- Telkibányai Helytörténeti Kiállítás – bányászati emlékek, ércőrlő malomkőpark és ásványgyűjtemény
- Királykút és Jeges-barlang – Mátyás király és Szép Ilonka romantikus legendájának helyszíne
- Szent Katalin ispotály és kápolna romjai – a bányászok védőszentjének emléke
- Ósva-völgy gátmaradványai – az ország egyik legrégebbi vízduzzasztója
