augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+28
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tudta?

1 órája

Sok helyi úgy tudja, arany van a patakmedrekben, a kincskeresők mekkája ez a borsodi település - videóval

Címkék#Szent Katalin#legenda#ásványgyűjtemény#rom

Van egy falu a Zempléni-hegység ölelésében, ahol a múlt még mindig aranyat ér. Telkibánya olyan, mint egy időkapszula, amely a középkor bányászkincseit és legendáit őrzi. Itt működött Európa legnagyobb aranybányája, és a település még ma is a kincskeresők mekkája.

Boon.hu

Ha kincsvadászatra vágyik, mindenképpen el kell jutnia a borsodi településre, Telkibányára. A 2011-ben kialakított Aranyásók útja tanösvény kiváló kiindulópont a kincskeresőknek. A Gyepü-hegytől a Kánya-hegyen át a Fehér-hegyig vezető ösvényen több ezer horpa, beomlott akna és elfeledett táró mesél a 13. század óta zajló bányászatról. A Teréz és Mária tárók közül az egyik még ma is járható, és belépve könnyű elképzelni, milyen volt fáklyafény mellett, kézi szerszámokkal aranyat keresni. A tanösvény nemcsak földtani érdekességeket kínál, hanem a régi bányászélet hangulatát is visszahozza.

Aranybányászat Borsodban? Irány Telkibánya!
Ha aranyat nem is, de kristályokat például nagyon könnyen találhatunk
Forrás: YouTube/Hello Hungary

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Aranymosás a Veres-pataknál?

A helyiek közül sokan úgy tudják, hogy a patakok medrében apró aranyszemcsék lapulnak. Ha aranyat nem is biztos, hogy találunk, a legendás túravezető, Bartók József – vagy ahogy mindenki ismeri, Telkimanó – túráin kipróbálhatjuk a kincskeresést. A Hello Hungary videójában Telkimanó megmutatta, hogy milyen kincseket lehet pillanatok alatt találni a gyönyörű természeti környezetben. 

Legendák aranyozzák a település történetét

Telkibánya történetét nemcsak a tárnák, hanem a legendák is aranyozzák. Az egyik legismertebb történet a Vörösvízi bánya katasztrófájáról szól, amikor a bányászok figyelmen kívül hagyták a veszélyjelzést, és a beomlás örökre magával temette őket. A monda szerint a patak vize ettől lett vörös, és a hely neve is innen ered. Ezeket a történeteket az Aranybánya Üdülőpark és a helyi kiállítások is életre keltik.

Koncz Káplár és az emléktáró

A főutcán álló Koncz Káplár emléktárója igazi időkapu. A bányászcsille, Szent Katalin alakja és a kis bányászlámpa mind a középkor kemény 12 órás műszakjaira emlékeztetnek. Az emléktárót a falu lakói hozták létre összefogással és talán pont olyan közösségi erővel, amilyen a bányászat fénykorában jellemezte a települést.

Telkibánya olyan, mint egy ékszerdoboz.
Telkibánya varázslatos hely a Zemplén szívében
Forrás: Telkibánya

Ha nem fáradtunk el a kincskeresésben, további élmények várnak ránk

  • Kincskeresés után érdemes felkeresni Telkibánya további látnivalóit is, nem mindennapi kalandokért.
  • Telkibányai Helytörténeti Kiállítás – bányászati emlékek, ércőrlő malomkőpark és ásványgyűjtemény
  • Királykút és Jeges-barlang – Mátyás király és Szép Ilonka romantikus legendájának helyszíne
  • Szent Katalin ispotály és kápolna romjai – a bányászok védőszentjének emléke
  • Ósva-völgy gátmaradványai – az ország egyik legrégebbi vízduzzasztója

További kiránduló tippekért olvassa a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu