Jön a Rakaca tavi vízi karnevál!

Forrás: Szendrő Városi Sport Klub

Martonyi jurtatábor megtekintése 1 kerékpáros ötpróba pontért, időtartama 1 óra hossza: 10 km; szint 50 m.

Útvonal: Rakaca stég, Martonyi, Jurta tábor és vissza Indulás: 14:00.

Vízi karnevál után vasárnap Via ferrata

Vasárnap Via ferrata túrára várják az érdeklődőket, helyszín Bódvarákó, Esztramos-hegy, az egykori kőbánya legfelső fejtési szintje. Családi út B nehézségű. Hegymászó gyakorlat nélkül kezdők is kipróbálhatják. Mindenki egyénileg jut oda. A túrázóknak a szükséges eszközöket védőfelszerelést és a biztosító személyzetet a szervezők biztosítják. Bakancsban és kényelmes túraruházatban kell érkezni. A Bódvarákói barlang bejáratánál lesz a gyülekező, aki nem tudja az utazást megoldani, emailben jelezze a szervezőknek. Az 50 méter hosszú „családi pályát” lehet teljesíteni. Ez a pálya mindenki számára teljesíthető, egy jó kis ízelítőt ad a Via ferratából. A mászás hossza 20- 30 perc. A családi táv teljesítése után a „Sárkányhát” pálya teljesítése lehetséges még. Itt már szükséges némi gyakorlat. Mászás hossza: 30-40 perc. Résztvevők: Családi táv esetén 1 via ferráta ötpróba pontért, Családi táv és sárkányhát útvonalak esetén 2 via ferráta ötpróba pontért.

A programokról, a részvétel feltételeiről részletesen a Szendrő Városi Sport Klub Természetjáró Szakosztályának honlapján találni információkat.