Ide menj, ha bomba pizzát akarsz, ennyi borsodi nem tévedhet

Rejtett kincsek, amikre nem is gondolna

A legjobb helyek felsorolása nem ért itt véget, sőt, egyre inkább belelendültek olvasóink. Kazincbarcikán a Korzika pizzéria hódít, de a Pizza Bázis is gyűjti a rajongókat. Gesztelyben a Poroszkai Étterem Pizzéria az abszolút favorit, annyira, hogy többen is külön kiemelték. Nem kell nagyvárosba menni egy jó pizzáért! Ongán a La Pizza Del Lupo még Győrből is kapott szavazatot.