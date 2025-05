Tokaji naplemente, lillafüredi vízesés vagy egy varázslatos vár? A régió, ami megér egy nyaralást! - fotók

Miskolctapolca a Barlangfürdő nélkül is megér egy látogatást

Miskolctapolca elsősorban a Barlangfürdőről ismert, de a múlt őszi havária miatt ezt most ki kell hagyni a programok sorából. Miskolctapolca viszont így is várja a nyaralókat. A környező park, a csónakázó tó, a bobpálya és az Ellipsum Élményfürdő is remek lehetőséget kínálnak.