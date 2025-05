Májuskosárhoz: Négyéves kislány kapta az ország legnagyobb májuskosarát Borsodban - fotók!

A sajószentpéteri Szandi Virág- és Ajándékbolt tulajdonosa, Kakszi Alexandra nemcsak virágkötő, hanem májuskosár rekorder is. 2022-ben ő készítette Magyarország legnagyobb májuskosarát, és ez hivatalos magyar rekordként is be lett jegyezve. Azóta is évről évre elkészíti a rekorder kosarat. Alexandra minden évben ugyanazzal a kosárral dolgozik, hiszen kereskedelmi forgalomban ilyen méretű kosarat nem is lehet kapni. A díszítés és az összeállítás 8-10 órányi munkát igényel, de az eredmény minden képzeletet felülmúl.

Ez bizony egy rekorder májuskosár

A májuskosár másfél-két méteres növényeket otthona

A virágkompozíció nem játék, a kosár 50-60 kilót nyom, nagyjából harminc nagyméretű cserepes virágot tartalmaz, köztük több 1,5-2 méteres pálmával, és több száz méternyi színes szalag díszíti. Az alkotás nem fér el egy ablakpárkányon – hiszen a májuskosár általában ott van kiállítva a lányos házaknál – az udvaron gyönyörködhet benne a tulajdonosa.

A májuskosár hagyománya, bár nem országosan elterjedt, Borsodban ma is él. Régen a fiúk az anyjukkal küldték a kosarat a kiszemelt lánynak, és a virágok színe szimbolikus jelentéssel bírt. Mára a színek jelentése háttérbe szorult, a hangsúly inkább a látványos, színes összeállításon van.

Borsodra jellemző hagyomány

