Megölheti a kutyát, ha ezt veszi a szájába! Halálos veszélyben az ön kedvence is!

A kutyák kíváncsi természete sokszor bajba sodorhatja őket. Vannak ételek, melyek a legjobb szándék mellett is végzetes következményekkel járhatnak, ha a kutya hozzájuk fér. Akár egy szelet csoki, egy szem szőlő vagy egy rágógumi is megölheti a kutyát, de ha fagyizna velünk, az is árthat neki. A dogx.hu listájából összegyűjtöttük azt a 13 ételcsoportot, amiről talán nem gondolná, hogy méreg lehet a kedvence számára.

A kutya kíváncsi, a mi felelősségünk, hogy ne legyen baj.

Forrás: MW

1. A kutya egyáltalán nem ehet csokit

A csokoládé teobromint tartalmaz, egy koffeinhez hasonló vegyületet, amely nagy mennyiségben halálos lehet a kutyák számára. Az étcsokoládé különösen veszélyes, mivel magasabb a teobromintartalma. Egy kisebb testű kutyát már kevés csokoládé is megbetegíthet. Gyanú esetén azonnal hívjuk az állatorvost!

2. Hagymafélék

A vöröshagyma, fokhagyma, póréhagyma, metélőhagyma és mogyoróhagyma mind mérgezőek a kutyákra. Szerves szulfidokat tartalmaznak, amelyek károsítják a vörösvértesteket, és vérszegénységet okoznak. Egy 10 kilós kutyának már egy negyed csészényi hagyma is problémát okozhat. Nyersen és főzve egyaránt veszélyesek.

3. Makadámdió

Bár nem halálos, a makadámdió súlyos tüneteket – például hányást, lázat, izomgyengeséget és mozgászavarokat – okozhat. A tünetek általában 12 órán belül jelentkeznek, és ha csokoládéval kombinált dióról van szó, még súlyosabbak lehetnek.

4. Avokádó

Bár nem minden kutya reagál rá rosszul, az avokádó persin nevű anyagot tartalmaz, ami hányást és hasmenést okozhat a kutyáknál.

5. Szőlő és mazsola

Akár kis mennyiségű szőlő vagy mazsola is súlyos problémákat – hányást, hasmenést, hasi fájdalmat, kiszáradást, és legrosszabb esetben akut veseelégtelenséget – okozhat.

6. Gyümölcsmagok

Az őszibarack, a szilva, a sárgabarack és a cseresznye magjai cianidot tartalmaznak, ami mérgező. A tünetek között szerepelhet tágult pupilla, szédülés, rohamok és fokozott nyáladzás.

7. Alkohol

A kutyák szervezete nem tudja lebontani az alkoholt, ezért akár egy kis mennyiség is idegrendszeri károsodást, májkárosodást és halált okozhat. Egy kisméretű kutya akár egy felesnyi alkohol elfogyasztásától is életveszélyes állapotba kerülhet.