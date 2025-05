Unod a banánt? Egyél pitypangot! Kirántottunk párat, és nem bántuk meg + videó

Tavasszal új életre kel a természet, vele együtt pedig megjelentek az első gyógynövények. Vannak olyan hétköznapi, mégis különleges növények, mint a gyermekláncfű, a réti útifű vagy a tyúkhúr, amelyekről nem is gondolnánk, milyen jó hatással lehet az egészségünkre. Pászk Norbert gyógynövényszakértő szerint érdemes újra felfedeznünk ezeket a könnyen elérhető kincseket.

A gyermekláncfű fogyasztása jó hatással van a szervezetre.

A gyermekláncfű nemcsak nyersen fogyasztható

A sárga virágú gyógynövény, amiből hamarabb fonunk koszorút, mintsem megennénk, méltánytalanul alábecsült növény. A gyermekláncfű, vagy ismertebb nevén pitypang minden része hasznos: a levele, gyökere, virága, de még a magja is.

A gyermekláncfű föld feletti részeit nyersen is fogyaszthatjuk, például salátákba keverve. Gyógyhatásai közül kiemelkedik az emésztésjavító, máj- és epevédő, valamint gyulladáscsökkentő hatása. A növény vértisztítóként is ismert, emellett vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag

– nyilatkozta Pászk Norbert, a Gyógyítás gyógynövényekkel című könyv szerzője a boon.hu-nak.

Titkos szuperélelmiszer a pitypang magja

Külön érdekesség, hogy a gyermekláncfű magja is hasznosítható, bár ez még kevéssé ismert – erről a Hello Vidék cikkében olvashatunk. A pitypang magja felhasználható fermentálásra, csíráztatásra, amiből vitaminokban gazdag zöld hajtások fejlődnek, de például müzlibe, kásába vagy kenyértésztába keverve is tökéletes, hiszen hasonló jótékony hatásai vannak, mint a növény többi részének.

Egy kis tyúkhúr a salátára?

A réti útifű és az útifűfajok szintén hasznos gyógynövények. Levelei külsőleg vérzéscsillapítóként, sebekre alkalmazhatók, belsőleg pedig például köhögésesetén használhatók. A tyúkhúr pedig nemcsak tavasszal, hanem szinte egész évben gyűjthető, sőt, enyhébb teleken még a hó alól is kibújik. Virágos hajtása a felhasználható része, mely szaponinokat, vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz. Belsőleg koleszterinszint-csökkentésre, emésztés támogatására használható, de ehető salátanövényként is egyre népszerűbb.

A tyúkhúr gyűjtésekor vigyázni kell, mert könnyen összetéveszthető a mérgező tikszem piros virágú változatával. Emellett várandósság és szoptatás idején nem ajánlott a fogyasztása.

Fontos, hogy mindig tiszta, forgalomtól távoli területen gyűjtsünk gyógynövényt, és csak azt, amit biztosan felismerünk.

