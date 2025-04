Tudta, hogy a leander szívproblémákat is okozhat az embernek, a nárcisz pedig megölheti a macskát?

Amikor új növényeket ültetünk húsvét környékén, érdemes nemcsak a látványra gondolni, hanem arra is, kik használják majd a kertet. Egy kis tudatosság sok kellemetlenségtől megóvhat minket. Gyakori, hogy népszerű kerti növények már kis mennyiségben is mérgezők, főleg a kíváncsi kisgyermekek vagy játékos háziállatok számára. Szakértő ismertette, hogy mik azok, amikről nem is gondolnánk, de erősen mérgező növények.

Gyönyörű, de a mérgező növények közé tartozik a nárcisz

Fotó: sonline.hu / Lang Róbert

Kedvelt, de mérgező növények

A kerttervezés első lépése mindig az, hogy tudjuk, kik fogják használni azt. Gyerek, kutya, macska? Ez alapján érdemes választani a növényeket is

– nyilatkozta Konkoly Andrea, kertészmérnök, a Dr. Park tulajdonosa a boon.hu-nak.

Íme, azok a virágok, amelyek komolyabb problémát is okozhatnak: