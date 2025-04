Húha, mi derült most ki! Nekik nem jár a húsvéti pihenőnap!

Különbségek Európán túl is

Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol a lakosság jelentős része keresztény, sem nagypéntek, sem húsvéthétfő nem számít hivatalos, szövetségi munkaszüneti napnak.

A húsvét inkább családi vagy közösségi esemény, amit sokan megünnepelnek, de ettől függetlenül a munkahelyek és üzletek vasárnap kivételével teljesen nyitva lehetnek.

Húsvétvasárnap sem zárnak be automatikusan az üzletek, főleg a bevásárlóközpontok és nagy áruházláncok még ezen a napon is nyitva tartanak. Mexikóban, ahol a lakosság több mint 80 százaléka római katolikus, nagypéntek általában munkaszüneti nap, ugyanakkor húsvétvasárnap – noha fontos vallási esemény – nem hivatalos ünnepnap. Húsvéthétfő pedig már a dolgos hét kezdete, így a legtöbben visszatérnek a munkába. Argentínában szintén katolikus többség él, és nagypéntek itt is hivatalos munkaszünet, ugyanakkor húsvéthétfő már nem az. Így bár az ünnep vallási jelentősége nagy, a hétvége nem nyúlik túl vasárnapon, a munkába visszatérés korábban történik, mint nálunk.