Marcipánnal töltött tejszínhabos zsemle vagy egy kis mammi? - gondolnád, hogy ezek húsvéti ételek

A húsvéti hagyományoknak a tojás - mint az új élet jelképe - szinte mindenhol része az ünnepnek és ilyen vagy olyan formában a húsvéti sonka is sok helyen hagyományos húsvéti étel.

A húsvéti ünnepi asztalon sokféle étel megfordulhat

Fotó: www.nlc.hu

A húsvét egyik kedvelt étele a bárány

Olaszországban a hosszú böjti időszak után kötelező elem a bárányevés. A sütőben sült borsos bárányt – amit előtte csak tejjel etettek, hogy puha legyen a húsa – articsókával tálalják (agnellino al forno). Sonka helyett corallina szalámit kínálnak a főtt tojás mellé, és náluk is vannak édes péksütemények az asztalon. Egyes területeken korona vagy galamb (Colomba Pasquale) formájú – a panettonéhoz hasonló –, tojás alakú színes cukorkával díszített fonott kalácsok, máshol csirke vagy nyúl alakú kenyerek jellemzőek.

Finom és különleges édességek az asztalon

Hollandiában a legjellegzetesebb húsvéti étel az édes, mazsolával töltött, úgynevezett Paasbrood kenyér, Finnországban a legrégebbi húsvéti különlegesség neve mammi, egy cukrozott rozsmalátából készült puding, amit általában tejszínhabbal és cukorral kínálnak. Svédországban marcipánnal töltött tejszínhabos zsemle az ünnepi reggeli, az ebéd pedig heringgel és hagymával rakott burgonya, és általában bárány is kerül a húsvéti asztalra. A portugálok húsvéti péksüteménye a folar, amely fonott kalácsra hasonlít, és tojásokat rejtenek el benne. Az északi vidékeken inkább sósan vagy citrommal, ánizzsal, esetleg egy csipetnyi fahéjjal ízesített kalácsot kedvelik, míg délen édesen, szegfűszeggel, fahéjjal és sok karamellel készítik.

A bárány és a hal is hagyományos étel

Németországban hal a nagypénteki étek, húsvét vasárnapján pedig az ártatlanság jelképeként bárány kerül az asztalra. Klasszikus húsvéti fogás a főtt tojás zöld mártásban, amelyet friss fűszernövényekből, petrezselyemből, snidlingből, zsázsából és sóskából készítenek, és az Osteramm, a bárány alakú sütemény.A húsvéti asztalra Franciaországban hagyományosan bárány, sertés és valamilyen tojásétel kerül. A bárányt legtöbbször fokhagymával, fűszerekkel pácolva sütik, vagy pástétomnak készítik el, és népszerű a levendulával és mézzel pácolt báránycomb is. Sonkát is főznek fehérborban petrezselyemmel, tárkonnyal, turbolyával ízesítve. A sütemény is sokféle, az egyik legérdekesebb az elzászi cukrosbárány, a lamala. (A szó báránykát jelent.) Ehhez külön üreges formát készítenek, amelybe beletöltik a kelt tésztát, és így sütik ki.