Úgy hiányzik a hal a magyar emberek asztaláról, mint egy falat kenyér. Ilyenek az árak

A magyarok gyakran még ma is korszerűtlenül táplálkoznak. Úgy esznek, mint az apáink, nagyapáink, akik még egész nap kapáltak. A modern ember elsősorban az agyával, vagy maximum a mutatóujjával dolgozik... Fontos lenne odafigyelni, hogy hetente legalább egyszer, pénteken iktassunk be egy olyan napot, amikor hal is kerül a tányérra.