Gyűlnek a tetemek Miskolc mellett, sürgős beavatkozásra lenne szükség

Kisgyőr egy csodálatos, fafaragásairól híres település Miskolc mellett, ahol most elpusztult állatok százai találhatók az úton. A Bükki Nemzeti Park területén, a kisgyőri békavonulás idén tavasszal az erőfeszítések ellenére is súlyos veszteségeket hozott – olvasható a Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület közösségi oldalán.

Elpusztult állatok volt a kisgyőri békavonulás útvonalán

Forrás: Facebook/Rónaőrző Természetvédelmi Egyesület

Elpusztult állatok százai az útvonalon

Bár természetvédők figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki, és ideiglenes terelőkerítést is felállítottak, három hét leforgása alatt több mint ezer békatetemet számoltak össze. A természetvédelmi egyesület szerint ez tarthatatlan állapot. A megnövekedett forgalom miatt fennáll a veszély, hogy a barna varangy populáció hasonló sorsra jut, mint más hazai vonulóhelyeken: teljesen összeomlik.

Önkéntesek segítenék át a varangyokat az úttesten

Április 4-én két civil szervezet – a Rónaőrző Egyesület és a Varangy Akciócsoport – valamint a Bükki és Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakemberei közös bejárást tartottak a kisgyőri bekötőút érintett szakaszán.

Egyetértés volt abban, hogy rövid távon hivatalosan elrendelt időszakos sebességkorlátozásra, valamint vödrös csapdákkal kombinált terelőkerítésre van szükség. A vödrökben csapdába esett állatokat önkéntesek segítenék át az út túloldalára.

Hosszú távon – 2027-től – végleges békaátjárók kiépítése és egy új békaívóhely létrehozása jelenthetne megoldást.

Miért fontos, hogy védjük a békákat?

A résztvevők egy országos, sőt nemzetközi partnereket is bevonó kétéltűvédelmi pályázat előkészítését is kezdeményezték. A cél a kétéltűek kutatása, aktív védelmi beavatkozások és szemléletformálás.

Na de miért is fontos, hogy ne haljon ki a varangy populáció?

Egyrészt fontos szerepet játszanak a táplálékláncban, hiszen rengeteg más állat táplálékául szolgálnak, ők maguk viszont elképesztő mennyiségű rovart fogyasztanak el, ami nem mellékes a növényvédelem szempontjából sem. Egyetlen varangy 90 nap alatt akár tízezer rovart is elfogyaszt – tudhatjuk meg haziallat.hu cikkéből. A varangyok szúnyogot is esznek, tehát nagy szerepet játszanak a szúnyogok által terjesztett betegségek megelőzésében is.