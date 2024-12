A háztartásoknak és a vendégeknek azonban egyaránt nagy fejtörést jelenthet az ételérzékenység, hiszen szeretnénk, ha a mentes fogások is nagy örömet okoznának mindenkinek. Ez persze egyszerűen és könnyedén megoldható – ebben segítenek a Rama hasznos ünnepi tippjei és receptjei, amelyekért mindenki rajongani fog. Sőt, az egészségtudatosság szempontját sem mellőzük, hiszen Bakk Brigitta, a Rama dietetikusa ezúttal is számos tanáccsal készült, hogy valóban kiélvezhessük a karácsonyi ízeket.

Lazac

Habarva, rántva, sűrítve – ahogy igazán szeretjük

A karácsony közeledtével egy biztos: már hetekkel korábban egyre-másra listázzuk a szükséges hozzávalókat és igyekszünk a lehető legjobb menüt összeállítani úgy, hogy mindenkinek a kedvére tegyünk. Már jó előre tudjuk, hogy rengeteg, a hagyományos ünnepi fogásokból ki nem maradó tejszínre, tejfölre és egyéb hozzávalókra lesz szükségünk. Mindent habarunk, bevonunk, sűrítünk, gondoljunk csak a burgonya- vagy franciasalátára, szószokra, krémes süteményekre. A készülődést nem szabad félvállról venni, még akkor sem, ha olyan kihívások jelentkeznek, mint például az ételallergia. Fontos, hogyha vendégként valamilyen intoleranciánk van, ne féljünk azt előre jelezni a vendégváróknak, hiszen így ők is fel tudnak készülni, ki tudják próbálni az alternatív termékeket, recepteket.

A puding próbája: a gyakorlás

Szeretnénk, ha sem az íz, sem az állag és textúra nem különbözne a hagyományostól, így a boltok hűtőpultjában is ezeket keressük. Az ünnepi fogások egyik nagy jellemzője, hogy behabarjuk, sűrítjük őket, leginkább valamilyen savas vagy zsíros közegben. A növényi főzőkrém ehhez remek választás lehet, ahogy a 31%-os habkrém is, hiszen mindkettő rugalmasan használható különböző receptekhez. Amennyiben izgulunk, hogy a régi klasszikus tejmentesen nem lesz az igazi, érdemes egy „próbafőzést” tartani az adventi időszakban.

Kacsa

Készüljünk előre

Megkönnyíthetjük a dolgokat akkor is, ha olyan recepteket választunk, amelyekhez előre tudunk dolgozni. Begyúrhatjuk és hűtőben tárolhatjuk például a hagyományos, margarinalapú gyúrttésztákat, valamint akár a különböző szószokat is, sőt, bizonyos ételeket akár a fagyasztóban is tárolhatunk. Persze fontos, hogy mindennek alaposan megnézzük a lejárati idejét, hiszen bár a növényi alapú élelmiszerek általában több ideig eltarthatók, hússal vagy tejtermékekkel érintkezve másképp viselkednek, így ezzel kapcsolatban is legyünk tudatosak.