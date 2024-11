Az amerikai Willie Gevertz, közismert tartalomgyártó arról híresült el, hogy majdhogynem a fél országot bejárta már, melyet követői is nyomon követhetnek. Ahogy megírtuk, Miskolcot korábban Magyarország legveszélyesebb városának nevezte, de megfordult a Hortobágyon is, ahol a Haon újságírójának mesélt az ottani kalandjairól. Nagyon szereti a magyar gasztronómiát, a pacalpörkölt a kedvence, azonban kocsonya is került már az asztalára, az utóbbira adott reakciója mókásra sikeredett.

Nem volt teljesen őszinte Willie Gevertz öröme a kocsonya kóstolása közben.

Amikor először láttam kocsonyát, azt mondtam Alexának: valami rohad a hűtőben!

– mondta Willie az ételről szóló, egyébként szeptemberi videójában, amelyben egy Miskolchoz kapcsolódó mondást is idézett:

Pislog, mint miskolci kocsonyában a béka.

Nem mondhatnánk, hogy őszinte volt az öröme, amikor az első az falatokat bekapta, de azért leküzdötte az ételt, amit aztán pontozott is a videóban. A teljes kóstolást itt nézhetik meg:

Az egyébként Magyarországon élő Willie korábban a hajdúsági hírportálnak elmondta, szépszülei 1882-ben a Felvidékről költöztek Amerikába. Érdekes módon sem New Yorkban és Angliában is tanult, de Európa más országaira is kíváncsi volt, ez is közrejátszott abban, hogy hozzánk költözött. A fiatal videóst a média is felkapta, rádióban, a TV2-ben és az RTL Reggeli című műsorában is feltűnt már.