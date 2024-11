Zádori Boglárka és Nagy Antal életében kisgyermekkoruk óta meghatározó szerepe van a Ködmönnek. A standard tánc szeretete kicsi koruk óta az életük része, mely az általános iskolai évek alatt bontakozott ki, és tart mind a mai napig.

Zádori Boglárka és Nagy Antal a standard tánc D kategóriájának országos bajnokai

Forrás: KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes

A standard tánc önbizalmat ad, de lemondást is kíván

Felnőttként már ők is tudják és szívesen át is adják, hogy mennyi mindent jelent ez a sport testileg és lelkileg egyaránt: fizikailag az állóképesség, az egyensúlyérzék, a harmonikus mozgás, a tartás javítása, és az önbizalom erősödése mind-mind e mozgásforma pozitív hozadéka. A tánc hosszú évek óta mindkettőjük életében kiemelt helyet foglal el. A bajnoki cím a versenytáncosoktól komoly elköteleződést, fegyelmet, kitartást és sok lemondást is kívánt.

Rohanó világunkban az egyetemi tanulmányok, munka és a magánélet mellett sokszor nem egyszerű az edzésekre is időt szánni, de a tánc iránti szenvedélyünk ezt mindig felülírja

- osztotta meg Bogi a boon.hu-val.

Nem csak párban érnek el sikereket

Az országos bajnok pár nemcsak az egyéni versenyzésben érdekelt, hanem a felnőtt standard formációs csoport oszlopos tagja is. A Ködmön Egyesület vezetője, Simon Csaba szakértő és kitartó felkészítésével a csapat kétszeres magyar bajnok, valamint egyszer ezüstérmes is lett. A magyarországi versenyeken túl már világbajnokságon is képviselték hazánkat, 2022-ben, a németországi Braunschweigben.

Az Országos Bajnokságon elért sikerrel a Nagy-Zádori páros megkoronázta az eddigi kitartó és eredményes versenyzési pályafutását. A töretlen lendületük nem hagy alább, a következő szezonban már a „C” osztályban mérettetik meg magukat.